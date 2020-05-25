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台中弘光系際盃影片比賽拚創意　「柯文哲」、「陳時中」都來了

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▲弘光科大舉辦影片創意比賽，吸引上萬人觀看。（圖／弘光科大提供）

▲護理系學生模仿中央疫情指揮中心記者會。（圖／弘光科大提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

弘光科技大學舉辦「2020 JUST SHOW系際盃影片比賽」，語言治療與聽力學系學生以動畫畫出戴口罩聲音變小，造成聽障小朋友聽不清楚，造成誤解，並教大家如何改善的影片，奪得冠軍；護理系學生模仿中央疫情指揮中心，一字排開召開記者會，不但「陳時中」來了，連手語老師也模仿得唯妙唯肖，短短幾天吸引上萬人觀看。

▲弘光科大舉辦影片創意比賽，吸引上萬人觀看。（圖／弘光科大提供）

請繼續往下閱讀...

▲食科系請老師扮演柯P，模仿得唯妙唯肖。

學務長閔宇經表示，學校每年都舉辦創意啦啦舞競賽，今年受到新冠肺炎影響，改為線上影片比賽，依創意性、主題性等評分，經過評比，前3名分別是語聽系、食科系、餐旅系，佳作則為護理系、健管系、幼保系。

▲弘光科大舉辦影片創意比賽，吸引上萬人觀看。（圖／弘光科大提供）

▲語聽系學生用動畫方式宣導防疫。

奪冠的語聽系主題為「是否聽見我的心」，學生用清新動畫風格描述防疫期間，因為同學戴口罩，聲音模糊，就算聽障小朋友戴著電子耳，仍聽不清楚，被同學誤解不理他，老師知道後教同學說話要放慢速度、有耐心地再說一次，非常具有教育意義。

第2名是食科系，由23個學生一起製作，主題「舒波疫食特（super yeast）」，取材美國動畫飛天小女警，結合系上專業技術，用超級酵母菌比喻成新型冠狀病毒，卻不知酵母菌會侵略人體被人搶走，而引發感染大流行。

影片中副教授黃進發穿著及長相神似台北市長柯文哲，被學生稱為「弘光柯P」，還客串演出「柯市長」，呼籲大家戴口罩，要新聞局發新聞稿警告大家，創意十足。

獲得佳作的護理系，模仿「中央疫情流行指揮中心」每天召開記者會，官員們一字排開，公布每天疫情，連佈景、用色及手語老師都模仿得唯妙唯肖，雖然飾演手語翻譯的學生不會手語，用重複的動作比來比去，但超級有笑果。

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