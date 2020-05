▲臉書粉絲專頁無法開啟。(圖/截自臉書)

記者王曉敏/綜合報導

臉書粉絲專頁、社團今(13)日中午突然故障,出現無法貼文及瀏覽的狀況,並顯示「Sorry, something went wrong. We're working on getting this fixed as soon as we can.」的告示,PTT FACEBOOK版網友一片哀嚎說電腦版無法打開、一片空白。目前已有多個單位向臉書通報,後台正在緊急修復中。

臉書窗口稍早回應指出,有遇到相關狀況的用戶可試著切換至新版介面,即可正常顯示。

▼PTT網友一片哀嚎表示電腦版臉書無法開啟社團與粉專。(圖/翻攝自PTT)