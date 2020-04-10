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花190萬整型！她從「普女→美少女」　2年後下海撈百萬：害怕回家見父母

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▲▼（圖／翻攝自TWITTER／hitomono）

▲女大十八變有時需要靠整型。（圖／翻攝自TWITTER／hitomono，下同）

實習記者施怡妏／綜合報導

很多女生為了讓自己的外貌更好看，會透過整型或是健身來達到理想的目標。日本一位小有名氣的Cosplayer，原本在女僕咖啡廳兼職，因長相普通於是嘗試割雙眼皮，後來整張臉都整型，翻身成為一名女神，沒想到她後來選擇下海當AV女優，近日更上節目分享心路歷程。

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根據tv-tokyo報導，高嶋明實（高嶋めいみ）原本叫做高嶋明治，日前上節目《じっくり聞いタロウ》分享整型過程的心得。她表示，自己原本是個長相普通的女生，不過卻是一名小有名氣的coser。她在女僕咖啡廳打工的期間，嘗試割了雙眼皮，結果只花日幣2萬元（約新台幣5,508元）就變得非常漂亮，後來心動決定將整張臉大改造，最後花了700萬日元（約新台幣192萬）改造全身。

高嶋在2年前即承認整容，她表示，為了靠後天得來美貌，「我克服了各種痛苦，以及用120%的努力和金錢所換來的美貌。」當時為了賺取整型的費用，她還曾到風俗店工作。去年年末高嶋明實與成人影片片商「Faleno」簽約，並改名成高嶋明實，轉行當AV女優。

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高嶋表示，當她整完容回老家看望父母時，「父母見到整型後的我反應沒有很大，只覺得我變得很像韓國人」，但她沒有說出自己在當AV女優，直到被先前風俗店的顧客認出來，且將她的作品寄回家。父母得知後非常生氣，「我現在很害怕，都不敢回老家見爸媽。」

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高嶋明實成為女優之後收入暴增，每一件作品的收入為100萬日元（約新台幣27萬），但她都把錢花在牛郎身上，光一年就消費了2,400萬日元（約新台幣661萬元），但她現在已經不再去牛郎店玩樂，也已經將風俗店的工作辭去，專職於AV的工作。

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