利變保單降息潮來了！南山人壽：4月起全面調降利變商品宣告利率　降幅0.25%至0.5%

▲南山人壽宣布調降新台幣、美元利變商品保單利率。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽1日宣布，即日起全面調降新台幣、美元利變商品宣告利率，其中，新台幣利變保單宣告利率調降25基本點，保障型商品宣告利率從最高2.3%調降至最高2.05%，一般型商品宣告利率從最高2.15%調降至最高1.9%。

在美元利變商品部分，南山人壽表示，4月起也調整宣告利率，其中保障型商品宣告利率降幅最高50基本點，從最高3.5%降至最高3%；一般型商品宣告利率降幅45基本點，從最高3.3%調降至最高2.85%。

此次南山人壽調整保單張數共160張，其中，新台幣利變商品調整張數90張，美元利變商品調整張數70張。

南山人壽表示，新冠肺炎疫情嚴重影響經濟發展，金融市場呈現重挫，國際債市利率大幅滑落至歷史低點，為緩和金融市場動盪與經濟負面影響，各國央行無不採取積極降息或寬鬆政策。

以美國聯準會（Fed）為例，3月積極降息6碼至零利率，並採取無限量購債政策，以維持市場寬鬆。目前全球疫情尚未穩定，聯準會零利率寬鬆政策將持續一段期間，預料美債利率將長時間維持歷史低檔。

台灣中央銀行也在3月出乎市場預料，將重貼現率調降一碼至歷史低點的1.125%，且台灣央行寬鬆態度明確，未來仍有降息可能，預期台灣公債利率將長期維持在歷史低檔。

南山人壽指出，綜上所述，在國內外債市利率大幅下滑，且預期利率維持低檔時間較長之下，因此需調降新台幣及美元宣告利率。