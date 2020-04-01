醫5結論破解鼓吹台灣普篩　國小數學推算「千人驗出9個假警報」

▲捷運人潮眾多，較難隨時保持適當的社交距離。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

對於台灣為何不和韓國一樣採用普篩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾解釋是為了避免「偽陰性患者」趴趴走。但社會各界還是有許多討論，臉書醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」醫師PO文用數學解釋台灣不普篩的原因，並列出5個結論奉勸，「正確的知識，才能讓你隨時保持冷靜，做出對自己，以及對整個社會好的正確決定。」

醫師昨日（3月31日）在臉書PO文中提出5個結論，首先是台灣目前不該普篩；第二是韓國篩檢範圍比台灣大也不是錯，畢竟符合當地疫情程度需要；第三是萬一真的發生大規模社區傳播，台灣可以考慮放寬篩檢條件，甚至是採取普篩；第四是目前每日的檢驗量能為3800件，若有餘力，可以考慮或視疫情程度放寬篩檢條件；最後一點是，「現階段鼓吹普篩的朋友，請先跟數學老師下跪吧」。

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▲民眾入場看球賽也要消毒雙手、量體溫。（圖／記者李毓康攝）

醫師解釋，這個問題只需要國小程度的數學能力，加上一分鐘計算就能明白，假設目前檢測偽陽性的比率是1％，某個里有1000位里民，其中有一人真的染病，若進行全面篩檢，在偽陽性為1％的前提下，會有10人驗出陽性，事實上卻只有一人感染，其他9人都是假警報，而且一旦驗出陽性就會被送去隔離治療，疫調單位也要忙著調查密切接觸者，這些人通通都得隔離14天，學校或許也會停課，「這下促咪（台語，有趣）了啊～但你還記得嗎？真的感染的人只有一個啊！」

醫師表示，爆發大流行之後做普篩的確有意義，而且這麼大規模的篩檢，一定是用快篩，出錯機率會更大，台灣目前確診的病例很少找不到源頭，大家要做的還是勤洗手、戴口罩、保持社交距離（1至2公尺），不用太過害怕，「正確的知識，才能讓你隨時保持冷靜，做出對自己，以及對整個社會好的正確決定。」

前民進黨立委林靜儀也在臉書PO文中提到，很多人舉例別的國家說有普篩，這裡光「普」的定義，就不是全國，頂多是全社區，或者是高風險群，現在疫調後去檢查感染者的接觸者就是檢查高風險群，一個簡單的概念，假如是一個已經爆發社區傳播的地方，100個人裡有30個都是感染者，那麼去這個社區「普」篩，每篩100個就抓到30個，社區3萬人，就診斷出9000個，那麼，這9000個要何去何從。

林靜儀反問提倡普篩的人，「你覺得你住的地方是這樣的社區嗎？不是。那你要普篩誰？」3萬人有9000人感染的社區，重症者進醫院，輕症者居家隔離，跟很多已經爆發社區傳播的國家做法一樣，「是啊，這就是已經爆發社區傳播的時候，醫療機構又無法收納，就是這樣的做法啊。台灣社區爆發了嗎？還沒啊。那為什麼需要普篩？」

最後，林靜儀以台北市目前感染個案83個為例，台北市民總數264.6萬人，全台北大普篩大約是每10萬個人篩到3個，「算有100個輕症沒有檢查到在台北市趴趴走好了，那每篩10萬個台北市民，可以篩到6.9個，請問台灣需要普篩嗎？戴口罩、勤洗手、不要群聚，一起努力讓台灣維持正常生活。」