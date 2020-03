阿根廷全國封鎖！媽急問「7歲兒齒不見」　總統：牙仙可豁免

@littlekbz Cecilita! El Ratón Pérez puede llevar recompensas por los dientes caídos porque no está en cuarentena. Pero el resto si. Todos nos quedamos en casa!!! Así nos cuidamos y cuidamos a los demás. Que Joaquin deje su diente bajo la almohada y disfrute la recompensa!!! ☺️ https://t.co/Yql7ovVGZW

實習記者曾筠淇/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情嚴重,阿根廷政府要求全國居家隔離至31日,試圖避免病毒繼續傳播,只有一些農業、出口業的工人可以免於禁閉。在先前,有一名媽媽向總統艾伯托(Alberto Fernandez)詢問,「牙仙」是否同樣也屬於免檢人員,因為她不希望警察拘留牙仙。而艾伯托也迅速對此做出回應,表示牙仙不在檢疫清單內。

據《路透社》報導,阿根廷為了防堵疫情擴散,目前正進行全國性的封鎖,不過總統艾伯托則宣布,「牙仙」擁有豁免權,祂和農業、出口業的工人一樣,不必遵守禁閉令。

Querido @alferdez necesito consultarte si entre las excepciones de cuarentena se encuentra el Ratón Pérez.

A Joaquín se le cayó su primer diente y no sabemos si dejar la carta (el diente no lo encontramos) y no queremos poner al ratón en un brete y que la policia lo detenga.