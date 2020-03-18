王定宇肯定台美防疫互惠：30萬件防護衣原料與1140萬片口罩等值

▲ 陳亭妃、王定宇。（合成圖／資料照）

政治中心／綜合報導

新冠肺炎全球大流行，外交部與美國在台協會（AIT）18日宣布台美雙方防疫聯合聲明，雙方除合作研發疫苗、藥品及快篩試劑外，也達成台灣提供美方每週10萬枚口罩、美方提供台灣30萬件防護衣原料的互惠條件。立委陳亭妃認為，雙方合作抗疫是代表「台美關係再升溫」，立委王定宇則指出，「30萬件防護衣原料，價值等於1140萬片口罩」，國與國互惠合作防疫才能終結災難。

外交部長吳釗燮今天表示，有鑑於防疫是長期作戰，台美雙方因應未來防疫，需要確保防疫物資不致匱乏進行首波合作，世界各地均缺料搶料，美方特別為台灣保留30萬件防護衣原料，以充實台灣防疫物資；另外台灣也在國內口罩產能逐漸成長穩定後，提供美方每週10萬枚口罩。

立委陳亭妃在臉書PO文肯定雙方合作抗疫一事，認為是「台美關係升溫」。她表示，台灣此次防疫表現十分亮眼，不只受到國際媒體肯定，更獲得美國官方高度的信任！

陳亭妃說，「就算WHO不承認台灣，台灣依舊能拿出實力，讓國際社會再次的認識台灣！並讓大家了解到中國共產黨將台灣納入他們的領土之中，是多麽荒謬且錯誤的行為！」

王定宇也在臉書強調，國家和國家間的合作，只有疫苗、解藥的研發完成，才是這場「武漢肺炎」災難的盡頭！

王定宇認為，台美合作防疫資源是「截長補短」，美國已特地為台灣保留30萬件防護衣原料，充實台灣的防護物資，讓第一線醫護可以安心，而台灣口罩產能足夠以後，也將每週提供10萬片口罩給美國，強化台美合作。

他還用簡單數學分析，「一件防護衣190 ，一片口罩5元。價值上：一件防護衣等於38片口罩。30萬件防護衣，價值等於1140萬片口罩。」

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