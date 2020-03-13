搭遊覽車時撫胸！嘉義狼師涉「猥褻女學生」遭起訴　校方停聘

▲嘉義縣一名黃姓中學老師遭控接連猥褻女學生。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

文／中央社

（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）嘉義縣黃姓中學老師被控利用指導樂旗隊學生機會，對其中1名女生接連猥褻行為，嘉義地檢署依妨害性自主罪嫌起訴；校方主動向警方通報調查，並已停止聘任被告。

嘉義地檢署今天發布起訴書指出，黃姓男子曾為嘉義縣某中學聘請的生物老師，並兼任樂旗隊的指導老師，協助樂旗隊管理，自106年間起，明知被害女學生未滿16歲，竟利用監督及教養機會，涉嫌對被害人猥褻。

起訴書表示，被告於107年12月間，利用樂旗隊搭遊覽車外出機會，在與被害人同坐時，趁被害人熟睡不知抗拒時，竟撫摸被害人胸部、大腿及陰部；另於去年 2月間，利用觀看其他學校樂隊成果發表時，涉嫌拉被害人的手撫摸其陰莖。

起訴書指出，被告又於去年2月間，利用通訊軟體 LINE與被害人聊天時，涉嫌引誘她拍攝並傳輸裸露的胸部、陰部等部位，以供觀賞。校方接到被害人家長告知，主動向警方通報，並暫停被告到學校授課，後來調查後，停止聘任被告。

被告否認犯行，辯稱在遊覽車上，被害人靠著他睡覺，他的手有放在被害人大腿上，但無拉被害人的手撫摸生殖器；兩人視訊時，是以半開玩笑語氣要被害人拿掉身上的浴巾，但她並沒有照做。