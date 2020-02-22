浙江台商傳播新冠病毒給白牌車司機　「同住3家人無症狀」原因曝光

▲中央流行疫情指揮中心執行官周志浩。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

中部白牌車司機為全台首例新冠肺炎死亡個案，接觸者除了4人確診，其餘252人皆陰性，感染源頭為浙江台商，不過3名接觸家人皆無症狀。中央流行疫情指揮中心執行官周志浩解釋可能原因，除了家中通風良好外，在家戴口罩影響傳播效率，可能也有一定的幫助。

中央流行疫情指揮中心今（22）日表示，案19為中部白牌車司機，共採檢接觸者256人，其中4人確診其餘252人皆為陰性。至於無旅遊史的案24，相關之北部家庭群聚，掌握接觸者共465人，已採檢181人，其中2人陽性確診(案25、26)，162人陰性，其餘檢驗中。

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指揮中心統計，21日國內新增26例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報2,002個案，含26名確診、1,913名排除，餘隔離檢驗中（40名初驗陰性、其餘待檢驗）。確診個案中，1名死亡、其餘個案病況穩定。

在稍早的記者會上，有記者提及，為什麼浙江台商接觸3個家人目前沒有情況，但白牌車司機很早發病死亡？周志浩表示，在車裡傳染不一樣，傳染因素很多，共處環境，也許車內環境並不好，也許是那位台商咳嗽厲害，或是家裡通風比較好，甚至有戴口罩，因素影響傳播效率。