「2020戀戀魯冰花」15公頃黃金花海　網美打卡新景點

▲2020戀戀魯冰花海內的裝置藝術「蘊」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2020戀戀魯冰花」開幕活動，15日於桃園龍潭區大北坑休閒農業區展開，自即日起至3月8日止，15公頃黃金花海將遍佈大北坑及三和展區，現場除了安排各式精彩體驗活動，並打造5座魯冰花裝置藝術作為打卡拍照景點，市府歡迎全國民眾把握盛開花期，攜手到龍潭食茶賞花，體驗茶鄉的美好文化。

▲在地藝術家以魯冰花為主題的彩繪作品，致贈鄭文燦市長與客委會楊長鎮副主委(中間)。（圖／市府提供）

鄭文燦市長指出，第三屆「2020戀戀魯冰花」將魯冰花孕育茶樹的母親精神打造為特色品牌，成為龍潭最具有代表性的花種，龍潭除了是各地遊客參加魯冰花節的首選，也是桃園茶鄉、休閒景觀餐廳最多的地方，期勉龍潭魯冰花季能夠逐年累積特色，展現桃園推動休閒農業成果，市府並研議於明（2021）年將魯冰花季結合地景藝術，體現茶鄉文化、活化客庄。

▲魯冰花裝置藝術成為打卡拍照景點。（圖／市府提供）

客委會副主委楊長鎮指出，龍潭客庄的大北坑休閒農業區舉行，這裡擁有大片茶園，而魯冰花每年在茶園盛開、凋謝後，作為滋養茶樹的養分，象徵客家母親奉獻的精神，未來也可將魯冰花作為桃園客家的代表性花卉之一。

▲「2020戀戀魯冰花」開幕活動。（圖／市府提供）



客家局長何明光表示，「2020戀戀魯冰花」將於大北坑及三和展區安排各式精彩的客家音樂饗宴、地景藝術、農事體驗、DIY主題手作、版印魯冰花活動、IG美照徵選、寫生比賽、小農市集、打卡贈好禮及茶席體驗等活動，週末假日更提供免費接駁車服務。

包括立法委員呂玉玲、湯蕙禎、客委會副主委楊長鎮、市議員林昭賢、徐玉樹、市府副秘書長邱俊銘、客家局長何明光、農業局長郭承泉、觀旅局長楊勝評、顧問張肇良、龍潭區長胡星輝、楊梅區長羅國裕、平鎮區長鄭詩鈿等均一同出席活動。

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