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愛咬指甲！女大生手指突冒「綠斑」以為瘀青...5天後慘截肢

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▲ 蘿倫習慣咬指甲，引發「甲溝炎」，手指冒出綠色斑點、持續腫脹 （圖／翻攝Lauren Nichols抖音）

▲ 蘿倫習慣咬指甲，引發「甲溝炎」，手指冒出綠色斑點、持續腫脹。（圖／翻攝Lauren Nichols抖音）

實習記者羅明輝／綜合報導

不少人在緊張或是壓力大的時候，都有不自覺咬指甲的習慣，不過這樣的行為很容易導致細菌入侵，引起感染、發炎。前陣子美國德州就有名經常咬指甲的18歲少女，某天醒來時突然發現手指浮現一塊綠斑，她原本還以為是瘀青，沒想到卻讓她差點面臨截肢的下場。

根據《每日郵報》報導，女大生蘿倫（Lauren Nichols）最近在抖音上分享一段自己的經歷，她提到，自己平時習慣咬指甲，不過就在上個月8日，她起床時突然發現自己的手指上冒出一個奇怪的「綠色斑點」，她原先還以為那只是個瘀青，不過隨著手指慢慢腫脹，她馬上意識到自己可能得了「甲溝炎」，於是隔天急忙到醫院接受抗生素治療。

就在求診2天後，蘿倫發現抗生素似乎已經失去效果，她手指的綠斑範圍仍持續擴大，紅腫情形也越來越嚴重，於是她再度到醫院找醫生求助，沒想到醫生這次卻告知她必須馬上進行手術。

蘿倫表示，「最後我在上個月13日進行了手術，醫生為了不讓情況更糟，所以將我指尖嚴重感染的部分切除，我很慶幸我及時進行了治療。」慘痛的經驗讓蘿倫決定不再咬指甲，為了完全克制自己咬指甲的慾望，她後來也購買了一個「舒壓方塊」 （fidget cube），幫助自己在面臨壓力時，轉移焦點。

蘿倫在抖音上提醒她的朋友，「如果你們有咬指甲的行為，請馬上停止這個習慣，我因為愛咬指甲，差點沒了手指，希望大家能明白這個小舉動會帶來的『嚴重後果』。」

據了解，甲溝炎是一種因為受傷或接觸刺激性物質所引起的皮膚感染，發生在指甲或腳趾甲周圍。一般而言，指甲修剪太短、撕手皮，或是有咬指甲、吸手指習慣的人通常比較容易發生。甲溝炎患者指甲兩側及後方的甲褶會紅腫、疼痛，更嚴重甚至可能出現膿皰。

@laurennnnichols

plz watch... it could save your finger’s life #seeya #WhatsYourStuf #fyp #foyoupage #foryourpage #foryou #foryoupage

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