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沒戴口罩15秒被感染！寧波男買菜「站確診患者旁邊」…13天後確診

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▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒。（圖／翻攝央視）

▲武漢肺炎疫情肆虐。（圖／翻攝央視）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省寧波市江北區5日公佈了1例新增確診病例的活動軌跡，該患者為一名56歲的男性， 4日被確診為新冠肺炎的確診病例，目前在定點醫療機構隔離治療。警方通過比對監視器畫面發現，該患者1月23日在菜場買菜時與另一確診患者在同一攤位有過約15秒的近距離共同駐留，且兩人均未佩戴口罩。

2020年2月4日0-24時，寧波市新增新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例18例，其中江北區1例。其中，截至2020年2月4日24時，江北區累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例5例。

其中，江北區也公佈了新增病例詳細情況。經流行病學調查，56歲男患者現住江北區文教街道雙東路社區，發病前14天內無疫區居住及旅行史，未有野生動物接觸史，與江北區之前確診患者不相識。

▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒。（圖／翻攝央視）

▲寧波市一患者買菜沒戴口罩被感染。（示意圖／翻攝央視）

他病發前活動軌跡主要在江北轄區，活動地包括雙東坊菜場、清林閒庭菜場、青林灣三江超市、天水三江超市、江北萬達倪阿姨餐廳等場所。

根據公安部門2月5日就監視器畫面比對發現，1月23日早上7點47分，該患者在雙東坊菜場買菜時與江北區另外一位61歲確診女患者在同一攤位有過短暫（約15秒）的近距離共同駐留，且兩人均未佩戴口罩。

目前，當地已追蹤到與男患者密切接觸者共19人，均已實施集中隔離醫學觀察。

▲1-武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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