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馬斯克技能再+1　親自填詞獻唱電音歌曲《Don't Doubt ur Vibe》

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 ▲▼馬斯克發布最新創作電音曲目。（圖／翻攝自Twitter／@elonmusk）

▲馬斯克發布最新創作電音曲目。（圖／翻攝自Twitter／@elonmusk）

記者王曉敏／綜合報導

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）可說是當代科技業最富想像力的創業家之一，不過其才華似乎不僅限於科技領域，更跨足了電音界。馬斯克稍早在線上音樂分享平台SoundCloud上發布了由他親自填詞演唱的電音作品《Don't Doubt ur Vibe》。

馬斯克於去年愚人節首度發布了自己的電音作品《RIP Harambe》，悼念2016年因男童誤闖辛辛那提動物園猩猩展覽區而被射殺的大猩猩Harambe，令這位已經擁有多重身分的「斜槓青年」成功解鎖「音樂創作」成就。稍早他再度於SoundCloud上發布其第二首創作曲目《Don't Doubt ur Vibe》。

此前馬斯克已發布一系列推文暗示其即將發表的新作，並於推特表示該曲目是由其親自填詞、演唱，並張貼幾張其創作時的照片。其歌詞為：

Don't doubt your vibe,

because it's true.

Don't doubt your vibe,

because it's you.

馬斯克目前正與加拿大著名的「電音天后」Grimes交往，據科技網站《CENT》報導，也許是Grimes的創作風格激發了馬斯克在電音領域的探索。

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