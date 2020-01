馬斯克技能再+1　親自填詞獻唱電音歌曲《Don't Doubt ur Vibe》

▲馬斯克發布最新創作電音曲目。(圖/翻攝自Twitter/@elonmusk)

記者王曉敏/綜合報導

特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)可說是當代科技業最富想像力的創業家之一,不過其才華似乎不僅限於科技領域,更跨足了電音界。馬斯克稍早在線上音樂分享平台SoundCloud上發布了由他親自填詞演唱的電音作品《Don't Doubt ur Vibe》。

馬斯克於去年愚人節首度發布了自己的電音作品《RIP Harambe》,悼念2016年因男童誤闖辛辛那提動物園猩猩展覽區而被射殺的大猩猩Harambe,令這位已經擁有多重身分的「斜槓青年」成功解鎖「音樂創作」成就。稍早他再度於SoundCloud上發布其第二首創作曲目《Don't Doubt ur Vibe》。

此前馬斯克已發布一系列推文暗示其即將發表的新作,並於推特表示該曲目是由其親自填詞、演唱,並張貼幾張其創作時的照片。其歌詞為:

Don't doubt your vibe,

because it's true.

Don't doubt your vibe,

because it's you.

馬斯克目前正與加拿大著名的「電音天后」Grimes交往,據科技網站《CENT》報導,也許是Grimes的創作風格激發了馬斯克在電音領域的探索。