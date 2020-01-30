超商忙口罩補貨！開賣排50人搶購　籲勿「一人多次入店」重複買

▲政府在1月28日至30日間，每日釋出600萬片給四大超商販售，下午四點擠進大批人潮購買。（圖／記者宋良義攝）

記者簡仲豪／綜合報導

因應武漢疫情，全民掀起口罩搶購潮，口罩從年前缺貨到年後，政府在1月28日至30日間，每日釋出600萬片給四大超商販售，各超商針對初6開工日大批民眾的高度需求發出聲明，一人限購三片，切勿「一人多次入店重複購買。」

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▲武漢肺炎疫情嚴重，民眾急買口罩自保。（圖／記者宋良義攝）

統一超商：

年節期間相關防疫商品如口罩、洗手噴劑、抗菌濕巾等銷量約較平日倍數成長，1月28日到30日（初4到初6），連續3日7-ELEVEN配合政府相關措施販售衛福部儲備的平面手術口罩，今（30）日相當於備有超過290萬個口罩提供民眾購買，廠商已經開始復工，後續供貨預期可趨於穩定。

萊爾富：

萊爾富三天的進貨量總共約220萬片，原本販售的盒裝口罩在28日也進了6000盒，並於第一時間配送到門市。下一批進貨時間會視廠商供應狀況，盡快滿足民眾維護安全之需求。若民眾有想超購口罩，萊爾富門市人員均會主動告知配合目前政府的政策，口罩「一人限購三片」，盒裝目前限購1盒，目的是讓更多人可買到需要的口罩。單件多入包裝，目前沒有限制購買數量。

▲萊爾富三天的進貨量總共約220萬片，口罩一人限購三片。（圖／萊爾富提供）

全家便利商店：

全家表示，疾管署提供1天180萬片口罩給予全台逾3500間全家門市，平均1間門市有10包、約500片的口罩可買，目前一人限購3片，至明（31）日前皆還能買得到。另全家目前也正在積極與配合口罩供應廠商確認需求量，並快速配送到各門市。

OK mart：

目前口罩已配合中央流行疫情指揮中心（疾管署），由物流陸續派送至分店，民眾每人限購一組（3入），對於少數民眾採用一人多次入店購買之狀況，門市人員將予以柔性勸導，希望民眾勿囤積口罩，一人購買一組滿足基本需求。除了政府提供的口罩品項外，門市可以依照原門市尚餘庫存繼續販售，整體口罩的數量、訂貨，將於工廠開工後陸續協調追蹤。



數量說明：自1/28～1/30,每日208箱（8320盒）單日配送約40-50萬個口罩至全台約780間門市（此為擁有醫療證照可販售醫療級口罩之門市，非全台門市），初估每日約200位民眾可購買到3個口罩。