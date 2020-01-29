「月船3號」任務啟動！印度堅持登陸月球南極　目標2022載人上天

▲印度先前發射月船2號，嘗試登陸月球南極，可惜最終以失敗收場。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

印度不放棄登月野望，在上一次登月任務宣告失敗後，印度太空研究組織（ISRO）1月初宣布，「月船三號」（Chandrayaan-3）已經獲得政府批准，目標是在2021以前登上月球。

英國廣播公司（BBC）報導，在月船二號墜毀於月球表面後數月，印度太空研究組織再宣布下一次登月計畫。主席席萬（K. Sivan）表示，目前任務準備工作順利進行中，目標是在2020年內發射升空，但也有可能延後至2021年。

假如印度的「月船三號」任務成功，印度將成為世界上第四個成功在月球上軟著陸的國家，大幅提升其躍升太空大國的資本。截至目前為止，只有俄羅斯、美國和中國大陸曾完成此一成就。

席萬表示，月船三號與前一次登月任務有相似的配置；已經宣告失敗的月船二號，是印度嘗試過最複雜的一次太空任務，其目標是降落在月球南極，尋找可能的水源、礦物質蘊藏，並且測量月震現象。

席萬說，月船三號同樣會選擇降落在月球南極，並且配備和上一次任務相同的登陸船、月面車和推進模組。新設備的成本約為3500萬美元，而整體任務開銷則要高得多。印度太空部常務次長辛格（Jitendra Singh）表示，實際上，新任務仍屬「相當經濟」。

無人登月計畫只是印度成為「低成本太空強國」野心的一部分。席萬表示，印度計畫在2020年內，至少進行25次太空發射任務。除此之外，印度已經選出4名頂尖飛行員，為印度首次載人太空任務作準備；4位太空人將赴俄羅斯受訓，載人任務則預計於2022年登場。