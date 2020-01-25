用分紅保單賺紅包金！「保險保障+紅利共享」兼顧兩大特色　專業團隊代操成果

▲購買「分紅保單」可以找專家協助。（圖／pakutaso）

財經中心／台北報導

根據財團法人保險事業發展中心數據，2018年國人保險滲透度已達20.68%，其中，人身保險商品的佔比更高達95.5%。壽險業者對此表示，每個人的保障需求不同，因此保險的規劃與完整度相當重要；至於該如何面對瞬息萬變的金融市場，則可以參考「分紅保單」，由專家提供協助與服務。

香港保險業監管局的2017-18年報資料統計，香港的有效個人人壽業務中，「分紅保單」保費佔有效保單保費74.3%；另依據明德精算顧問（Milliman consultant）2017年的亞洲保險市場白皮書統計，新契約「分紅保單」的年繳化保費（APE）佔比，新加坡「分紅保單」佔比超過40%。

「近年來，香港、中國、新加坡、馬來西亞等市場，分紅保單是客戶中期、長期保險規劃的主流保險商品之一。」英國保誠人壽指出，根據財報資料，2018年英國保誠集團在亞洲區的年繳化保費37億4400萬元英鎊，有50%來自於分紅保單，因分紅保單兼顧「保險保障」及「紅利共享」兩大特色，滿足消費者在人生各階段的需求，提供了更安心的選擇。

分紅保單因有「紅利共享」的特色，故能藉其長期平穩的投資策略，享保險公司的經營成果。英國保誠人壽表示，分紅保單的保費，在扣除掉保險相關費用後，會投入獨立的分紅保單專屬帳戶，由專業團隊進行投資操作，分紅金額還有機會隨著投資績效提升而增加，對於子女教育基金、退休基金的準備將更具實質效果。

保險公司為了強化「分紅保單」的投資績效，會精選投資績效良好的優質基金經理人，為資產把關，並透過優化機制，嚴格進行篩選與替換。保戶可以藉由「分紅保單」分享保險公司的經營成果，當分紅專屬帳戶的投資績效越好，保戶就有機會分享到更多紅利，因此，慎選穩健經營的保險公司，尤其重要。