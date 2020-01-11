竹縣一選區快訊／林為洲主打政績成功連任！　破5萬票自行宣布當選

▲新竹縣第一選區候選人林為洲。（圖／翻攝自Facebook／立法委員林為洲）

記者游郁香／綜合報導

第10屆立法委員選舉11日投開票，新竹縣本屆由1席增為2席，第一選區由尋求連任的林為洲自行宣布當選。截至晚間7點34分，林為洲的票數已突破5萬票。擁有現任優勢的他，選前秀出多達95面政績，並列出他認為執政黨不合理的政策，揚言再來一次他還是會跳上主席台。

新竹縣第一選舉區包含新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、芎林鄉、關西鎮、尖石鄉、竹北市尚義里等12里。此範圍為原新竹縣選舉區的一部分，原任第9屆立法委員為國民黨林為洲。

本屆共有6人登記參選，林為洲力拚連任，他選前走訪了7個鄉鎮、106個村莊，了解各地民情與問題，去年11月也曾會勘「新豐鄉毒海岸」，監督清運進度，希望能在過年前處理完畢，並盡快展開復育工作。

林為洲從政多年，知名度高，又占有現任優勢，加上竹北市選票集中的新國、新社里，是國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢的根基地；新豐鄉則是國民黨新竹縣議會議長張鎮榮的地盤；而藍營在湖口鄉打下的基礎深厚，令對手難以撼動。

▲新竹縣第一選區候選人林為洲。（圖／翻攝自Facebook／立法委員林為洲）

林為洲選前一天上傳了一張自己爬上主席台的照片，狠批執政黨，「你問我在抗爭什麼？前瞻8800億，60%用在沒評估報告的軌道建設、水利會長民選改官派、外交高官放寬政務任用、促轉會變東廠、公投被沒收、選前說二例，選後剩一例、黨務人員派任中選會主委。再來一次，我還是會再跳上主席台。」

對民進黨來說，這個選區堪稱「艱困區」，候選人幾度難產，最終敲定由前發言人、客家部主任周江杰出征。周江杰曾是新竹縣第18屆縣議員，不過當時他的選區（竹東鎮、五峰鄉）在這次的第二選區範圍，此次可說是「跨區」挑戰，他以騎單車的方式深入選區。

目前票數仍在統計中，一切以中央選舉委員會公告為準。

過去2屆新竹縣選區立法委員都由國民黨勝出，第9屆的林為洲拿下9萬3495票，得票率36.75%；第8屆的徐欣瑩得到17萬1466票，得票率61.70%，不過徐欣瑩2015年退出國民黨，目前是國會政黨聯盟副主席。

第一選區抽籤結果：1號林為洲（國民黨）、2號劉復嵐（無黨籍）、3號余筱菁（綠黨）、4號吳旭智（國會政黨聯盟）、5號周江杰（民進黨）、6號傅家賢（無黨籍）。