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慈善基金會「傳愛送暖」　壽險公司助失智症家庭填補記憶缺口

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▲南山人壽新北家庭日合照。（圖／南山人壽提供）

▲南山人壽新北家庭日合照。（圖／南山人壽提供）

財經中心／新北報導

根據台灣失智症協會資料指出，現今台灣估計超過28萬失智人口，而2065年時，恐逼近90萬人。為減緩疾病對家庭與社會帶來的衝擊，南山人壽慈善基金會結合各縣市合作醫院與南山各地義工，提供在地關懷服務，舉辦「當我們同在憶起」的家庭日活動，做為失智長者的記憶敲門磚，喚起他們的青春回憶。

南山人壽呼籲，趁農曆春節的到來，除了珍惜與親人團聚的時光外，更別忘了觀察親人的改變，別認為長輩只是年紀大了，而忽略就醫。

南山義工運用團體活動的方式進行懷舊治療，分別在高雄市立大同醫院、新北市聯合醫院及台中榮總等日照中心，舉辦3場家庭日，超過百名的長者與家屬齊聚歡唱，並拍攝全家福照片，不只是創造新的回憶，更是用愛填補記憶的缺口。

南山人壽表示，南山慈善基金會從2018年4月起推動「守護記憶、友善社區」關懷系列活動，迄今累計舉辦117場次的認識與預防宣導，總計協助1.2萬名民眾認識失智症。

從活動接觸的個案發現，不少家屬都分享類似的心路歷程，當家中有人罹患失智症，往往伴隨的是情緒改變，從焦慮、記憶減退，到逐漸出現思考障礙等，種種問題交替發生，久而久之，患者拒絕社交，家屬的壓力也日趨沉重。

展望2020年，南山人壽將持續號召義工，致力深耕社區，從大眾實際需要出發，透過如兒少關懷、清寒家庭幫助及弱勢團體陪伴等行動，實踐公益服務業的企業理念，並舉辦芳香及園藝治療的健康講座，與大眾一起邁向更健康的樂活人生。

 
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