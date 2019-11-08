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重建楔形文字泥板「食譜」　煮出4000年前的燉羊肉

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▲▼楔形文字,食譜。（圖／達志影像／美聯社）

▲楔形文字泥板「食譜」已經可以重製出當時人民口中的燉羊肉。（示意圖／達志影像／美聯社）

 實習記者謝汶穎／綜合報導

透過烹飪考古，可以煮出4000年前的人吃的「燉羊肉」。一個國際學者團隊正在嘗試從楔形文字泥板上，重製上面所寫擁有4000年歷史的食譜，他們必須同時會解讀楔形文字、精通歷史，還要會烹飪，才能煮出當時流行的「美食」，並了解當代人的偏好和口味。發現的泥板中，最古老的食譜有多達25食物。

根據BBC報導，耶魯大學收藏四塊巴比倫的楔形文字泥板，上面刻著當時巴比倫人的食譜。最古老的三塊可以追溯到西元前1730年，另一塊則為西元前700年所紀錄。其中，最古老的一塊食譜列出多達25種燉菜和湯品。

楔形文字泥板因為年代久遠，有部分破損無法修復，加上楔形文字的解讀困難，所以難以保有當代完整的真實性。哈佛大學的食品化學家索倫森(Pia Sorensen)和烹飪研究員岡薩雷斯(Patricia Jurado Gonzalez)也表示，「食譜並沒有很詳細，有的只有4行解說，我們必須做很多假設。」

這些學者需要根據自己對食材的了解，「猜測」調配的正確比例和食品的類型，因為其實食譜並沒有太詳細的記載，甚至比較像是列出清單而已。但岡薩雷斯也說，「不管是現在還是4000年前，食材都是差不多的，一塊肉就是一塊肉，煮起來也不會有太大的差異。」

讓人驚訝的是，僅管已經時隔4000多年，食物還是有歷史的傳承。烹飪考古學家納拉拉(Nawal Nasrallah)表示，現在在伊拉克以燉菜為主食，在遠古時代也是如此，「在那個時候菜餚就已經達到成熟的水平，能夠流傳到今日，是一件很神奇的事情。」

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