馬英九牛津演說重提「馬習會」：兩岸冷和平是因為民進黨拒絕九二共識

▲馬英九前往英國牛津辯論社演說。（圖／翻攝馬英九臉書，下同）

記者張乃文／綜合報導

前總統馬英九倫敦時間10月31日前往英文牛津大學參訪，並在牛津辯論社進行演說。他強調，必須透過九二共識改善與對岸的關係，恢復兩岸互信；更表示，光是拒絕「一國兩制」不足以解決問題，需要更創意的方式。

根據《中央社》報導，馬英九此次前往英國倫敦參訪牛津大學，同時拜會校長李察森（Louise Richardson），並在牛津辯論社進行演說。馬英九指出，2015年的「馬習會」與中國大陸國家主席習近平在新加坡會晤，雙方確認了九二共識為「一個中國，各自表述」，也是兩岸關係共同的政治基礎，同時雙方也同意加強兩岸交流的深度與廣度。

馬英九說，政黨輪替後，原和平繁榮的兩岸關係，突然轉變成冷和平，更演變成冷衝突，只因支持台獨的民進黨政府拒絕接受九二共識，北京方面也認為此嚴重違反互信，而終止與台北的通聯。馬英九認為，台海重獲和平與穩定，中華民國必須透過三點，包括台灣必須接受一中各表的「九二共識」、台灣應對「統一問題」保持開放選項及堅持在台灣人民準備好的前提下才展開統一對話。

另外，馬英九在台灣時間的1日也於臉書上傳演說時的相關照片，網友們紛紛稱讚「有內涵」、「兩岸議題是當前之要」、「兩岸關係的分析對兩岸的學者和民眾都有很大的啟發」。

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