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澳洲政府提議以臉部辨識過濾成人網站造訪者　掀隱私爭議

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▲▼ AI,臉部辨識,解鎖,人臉識別。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲澳洲政府提議，可透過臉部辨識來過濾成人網站造訪用戶。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王曉敏／綜合外電報導

「我已年滿18歲」可說是人類最大的謊言之一，不過日前一名澳洲議員提議，應進一步驗證造訪成人網站的民眾年紀，而據外媒報導，澳洲內政部回應，擬透過臉部辨識來過濾成人網站造訪用戶，引起網路安全及隱私爭議。

Threatpost報導，與許多國家不同，澳洲法律其實並未禁止未成年人造訪成人場所，不過日前澳洲議員瓦倫斯（Andrew Wallace）提議，應進一步限制9至16歲青年瀏覽成人網站及賭博網站。為此，澳洲政府提議採用臉部變細來驗證用戶年齡，但隨即引發安全及隱私團體的爭相抗議。

ProPrivacy的數位隱私倡導人沃爾什（Ray Walsh）表示，考慮到澳洲當局在保護消費者敏感資訊方面的劣跡，為這項提案所創建的資料庫將非常危險。「我們已經見識過澳洲聯邦警察局、移民與邊境保護局及澳洲統計局等機構發生的違規行為，證明澳洲政府在保護公民資料方面的能力不足。」除此之外，駭客或其他違規行為對民眾的影響可能更大。

Digital Shadows策略及研究分析師范里珀（Harrison Van Riper）以2015年Ashley Madison（婚外情交友網站）用戶資料外洩事件舉例，該網站當年因遭駭客攻擊，導致數百萬用戶的資訊洩露。「我可以想像到一個類似此事件的情況，各個用戶的反應皆不相同，甚至有人因次而自殺。」

KnowBe4數據隱私總監寶拉（Lecio de Paula Jr.）指出，「魔鬼藏在細節裡」，該提案並未說明是否將以最保障隱私的方式進行臉部辨識，「諸如此類的任何提議都有一樣的問題，將使用哪種類型的AI模型？這些未成年人的資訊有哪些慧被儲存？他們會放置跟踪cookie並對試圖進入這些網站的未成年人進行分析嗎？誰將有權訪問這些資料？」

「臉部辨識仍相對不可靠，且目前還有其他方法可以驗證年齡，因此隱私倡導團體認為，沒有理由在任何時候實施這種驗證方法。」寶拉也提到，網絡犯罪分子利用生物特徵識別資料竊取用戶資料也是個問題。

「對這些資料的控制必須式實質性的，才能確實在成人網站上運行，但這些網站經常託管一些惡意軟體或夾帶一些惡意目的，在這種情況下，它們不僅可以蒐集用戶帳密，還可蒐集生物識別資料。帳密被盜還很容易更改，但生物辨識（如指紋或臉部辨識）資料則永遠指向你一個。」

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