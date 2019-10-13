連假掰了！國道「9路段」估午後爆收假車潮　免收費時段延長至10點

▲國慶連假收假日，高公局預估國道將出現9大地雷路段。（ETtoday新聞雲資料圖）

記者賴文萱／台北報導

國慶連假進入尾聲，高公局表示，今（13）日收假日以北返車潮為主，國道下午將出現「9大地雷路段」，尤其國5頭城至坪林路段，估從10時塞到17時，塞車惡夢長達7小時。為避免用路人狂塞在路上，國道免收費時段從原本的0時至5時，再多延長到上午10時，高公局建議民眾多利用上午離峰時段北返。

周日是國慶連假最後一天收假日，國道雙向預估交通量為103百萬車公里，其中北上交通量約58百萬車公里、南下交通量則為45百萬車公里。高公局示警，收假日將出現「9大地雷路段」，包含國1下午北返西螺－埔鹽系統、台中－台中系統、新竹系統－竹北；國3下午北返包含龍潭－三鶯、竹南－西濱、竹山－南投、霧峰系統－霧峰；國5下午北返包含頭城－坪林；國6下午西向則是舊正－霧峰系統。

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▲▼國慶連假收假日，北上路段重點壅塞時段路段預測。（圖／高公局提供）

高公局提醒，國5宜蘭到坪林路段車多，因此14時至21時仍實施蘇澳至頭城北向高乘載管制，建議用路人透過高公局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路。

國道重點壅塞時段路段預測一覽表

10月13日（連假收假日）

國1：下午北向

15-18 時西螺－埔鹽系統（3倍）

15-18 時台中－台中系統（3倍）

16-18 時新竹系統－竹北（3倍）

國3：下午北向

16-18 時龍潭－三鶯（3倍）

16-18 時竹南－西濱（3倍）

16-18 時竹山－南投（3倍）

16-18 時霧峰系統－霧峰（3倍）

國5：下午北向

10-17 時頭城－坪林（7倍）

國6：下午西向

16-18 時舊正－霧峰系統（3倍）

▲國慶連假收費措施懶人包。（圖／高公局提供）

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