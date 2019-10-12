快訊／颱風+地震！日本千葉縣地震規模5.7　東京都23區皆有感

▲ 日本千葉地震，規模5.7。（圖／翻攝自日本氣象廳）
記者張方瑀／綜合報導
日本千葉縣東南部在當地時間12日18時24分（台灣時間17時24分）發生規模5.7地震，深度約80公里，最大震度4。當局並未發出海嘯警報。
NHK地震速報— 瑠獨閣下ニコ生主１１年生過去の人 (@rudo2014) October 12, 2019
１８時２２分頃地震がありました
最大震度４ 千葉県南部#地震速報 pic.twitter.com/vTht1YAdfb
根據日本氣象廳最新數據，地震震央位在北緯34.7度、東經140.7度，千葉縣南部震度4；東京都23區、千葉縣西北與東北、神奈川縣東部與西部、靜岡縣伊豆震度均為3。
【ニュース速報】— AbemaTVニュースch (@news_abematv) October 12, 2019
千葉南部で震度4
午後6時22分頃、千葉県南部で最大震度4を観測する地震。
津波の心配はありません。#AbemaNews
ほんで地震かよ！日本やばー— 西村真士(マック西村) (@mac_nishimura) October 12, 2019
停電用に溜めといたお風呂の水が溢れるかおもたわ
え、千葉大丈夫すかいろんな意味で。
カミ様の実家千葉なんだけどおやっさん通常ならもう寝てる時間だし、心配 pic.twitter.com/SmlXSbnCfp