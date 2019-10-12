民進黨策略曝光「7分打韓、3分打柯」？　卓榮泰：10分保台

▲民進黨主席卓榮泰替立委參選人蔡沐霖站台。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

由於外傳民進黨目前競選策略是「七分打韓、三分打柯」。民進黨主席卓榮泰12日替新北中、永和區立委站台時表示，民進黨在選舉中有計畫跟節奏，目前最重要是保住台灣的安全跟主權，應該是「十分保衛國家」。

對於外界所謂民進黨七分打兼任高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜，以及三分打兼任台北市長的民眾黨主席柯文哲一事。卓榮泰表示，並沒有特別要打誰，大家都是自己的國人、自己的同胞，選舉方針會以「贏」為主，十分保台、護國保台。

另外，對於台南市立委林俊憲掛出總統蔡英文、前行政院長賴清德的合體看板，被認為「蔡賴配」的意味濃厚。卓榮泰表示，林俊憲和總統蔡英文、賴清德都有很深的交情、非常好的朋友，希望這兩人可以協助他順利連任，對他選情有幫助。

至於在新北立委中永和的立委提名，卓榮泰特別向大家推薦蔡沐霖，蔡沐霖是主席辦公室的特助，他在很多公共議題、政策論述上都做得非常好。過去，他也曾在陸委會工作，有對國家安全的基本概念以及對兩岸交流的基本認識，他非常穩定、沈著，看事情的深度及遠度都足以成為一個好的民意代表。

卓榮泰說，雖然蔡沐霖在這個選區的起步比較慢，但是年輕人的腳步比較快，他一定會走遍這個選區每一個里、每個社區、每個家庭，一隻手一隻手的去跟大家拜託，也要拜託在地議員及前輩給他更多幫助。他也開玩笑地說，從他接任黨主席以來，蔡沐霖是他的特助，從蔡沐霖成為候選人之後，他就是蔡沐霖的「特助」，一定會為他「特別助選」。

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