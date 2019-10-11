女大生控訴遭「性暴力」拍胸部　港警回應：想主動調查「卻聯繫不上」

▲吳傲雪控訴警方對她「性暴力」。（圖／翻攝自香港電台視像新聞）

記者朱世凱／綜合報導

香港中文大學女學生吳傲雪昨（10）日表示，自己在葵涌警署遭到一名男警拍打胸部，聲稱也有其他被捕人士受到警方性侵和性暴力對待。香港警方今（11）日在臉書貼文表示，「投訴警察課今早已立即啟動調查，並嘗試聯絡事主，但截至目前仍然未能與她聯絡上。」

港警表示，警方非常重視上述嚴重指控，希望事主提供實質證據，讓警方作出公平公正的調查，盡快找出事實真相；不過到目前為止，投訴警察課並沒有接獲在新屋嶺扣留中心或葵涌警署被性侵的投訴。

家庭衝突及性暴力政策組總督察張寶月在下午的記者會中表示，可以明白受害人需要承受極大勇氣才能挺身而出，警方會以認真態度對待處理性暴力案件，警方有清晰措施及指引，無論受害人是否被拘捕，警方都會盡力保護受害人身份，防止受害人再次受傷害，警方會公平調查。

張寶月也稱，警方有保護受害人及防止受害人再次受傷害的措施，包括安排與受害人相同性別警務人員，有合理隱私環境下錄口供，也會向受害人介紹非政府機構危機轉介服務，且在受害人同意情況下作出轉介，警方也容許受害人在一名合適的人陪同下進行調查，案件會交給相關隊伍調查，減少受害人重覆講述經過次數。

據悉，吳傲雪接受香港商業電台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，她在9月1日早上於葵涌警署遭到一名男員警拍打胸部，並透露原本由一名女警為她雙手扣上白色束帶，但因為該名女警沒有足夠的力氣，所以才轉交男警幫忙，沒想卻在過程中受到這樣的性暴力對待。

吳傲雪坦言，當時被嚇到腦海一片空白，並後退2步，不過因為男警的委任證（識別證）是反轉的，所以不知道其編號，但仍舊記得男警樣貌。她還稱，有其他被捕人士在新屋嶺扣留中心遭到警方性侵和性暴力對待，甚至有男性被輪流侵犯，導致她至今仍無法安心入睡。