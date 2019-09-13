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搞笑諾貝爾獎出爐！羅馬尼亞鈔票超髒　台科學家「靠便便」也獲獎

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▲▼第29屆搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel）。（圖／路透）

▲搞笑諾貝爾獎每年會有頒獎典禮。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

第29屆搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel）得獎名單12日揭曉，獲獎者分別來自日本、荷蘭與台灣等，其中荷蘭研究人員發現，有潔癖的人最好避免接觸羅馬尼亞紙鈔，與歐元、美元、加元與印度盧比等各國貨幣相比，3種有抗藥性的細菌附著在羅馬尼亞鈔票上的時間較久。

《美聯社》報導，今年獲獎者包括荷蘭、土耳其的研究人員，他們發現哪國擁有最髒的錢；還有義大利科學家呼籲，為了健康請吃披薩；伊朗工程師以尿布更換機器獲得美國專利。第29屆獎項在哈佛大學公布，而且是由真正獲得諾貝爾獎殊榮的人士頒發；得獎者能拿到10兆辛巴威幣獎金，但幾乎沒有實質價值，每人有1分鐘發表感想，如果超過限時，還會有8歲女孩抱怨「拜託停止，我感到很無聊。」

沃斯（Andreas Voss）與同事發現，有潔癖的人可能會想避開羅馬尼亞鈔票，跟其他國家的貨幣比較，3種類型的抗藥性細菌在羅馬尼亞紙鈔停留較久。研究人員表示，羅馬尼亞紙鈔含有一種聚合物纖維，能避免假鈔出現並提高紙鈔耐用程度，進而也會使得抗藥性細菌生長。

搞笑諾貝爾獎有不同獎項，《中央社》報導，來自台灣的楊佩良、台裔美籍科學家胡立德則組成團隊，探討為何袋熊的大便是方形，獲得物理獎桂冠。另外，來自義大利的加魯斯（Silvano Gallus）也得獎，他發現許多義大利披薩配料與地中海飲食有關，因此有益健康。

▲▼袋熊拉出方形便便是為了方便標記領地。（圖／免費圖庫／wikipedia／JJ Harrison）

▲袋熊會排出方形便便。（圖／免費圖庫／wikipedia／JJ Harrison）

日本明海大學保健醫療系教授渡部茂率領的研究團隊拿下「化學獎」，他們收集30名5歲孩童的唾液樣本，調查每天分泌的口水量；他本身是兒童牙科醫師，認為唾液能幫助牙齒免於酸性物質侵蝕，對孩童來說特別重要。

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