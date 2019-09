李家同批108課綱包山包海　家長台下嗆：「越聽越迷惑」沒建設性

▲國教行動聯盟今天召開教育議題論壇,邀清大榮譽教授李家同針對108課綱與入學辦法進行專題演講。(圖/國教盟提供)

108課綱上路,前暨南大學校長李家同今(7日)在建國中學以「令人困惑而擾民的108課綱與入學辦法」進行演講。長達1小時的演講李家同認為,108課綱包山包海、「素養導向」更是造成城鄉差距等批判言論。但就在演講結束後引發部分家長激動反應,「我越聽越迷惑了」,認為李家同沒有給予有建設性的意見。場面一度尷尬。

李家同演講一開始就說,要看教改效益如何,就是要看補習班課程是增加還是減少,昨天他在新竹路上,看到公車的補習班廣告,他感嘆「新課綱的實施,有沒有資源能讓孩子上補習班?」108課綱只會使得貧富、城鄉差距更加顯著。



李家同表示,過去九年一貫的能力指標洋洋大觀,共有2212筆,有些能力是很難懂的,但我們的孩子真的有能力了嗎?李家同以國二生寫的英文句子為例,「我有一支筆」,但卻有很多學生翻譯為「You a book」又或是「 You are one book」,質疑九年一貫的教學效果。

李家同指出,現在108課綱不談能力,而大談素養,但108課綱內的素養是相當難懂的,例如對於108課綱三面九項圓圈圈中的「符號運用」,他問過了多位教授,幾乎全部都不懂是甚麼。至於解決問題的能力,巴勒斯坦問題、我國青年低薪問題、房價太高問題,孩子有能力解決嗎?李家同說:「對於這些包山包海的核心素養,我承認我毫無素養,而且在我的有生之年,大概都不可能有這種素養了。」



李家同擔憂,一旦談到素養,就會造成更大的城鄉差距,因為偏鄉孩子的知識往往只限於來自課本。政府有什麼具體措施幫助偏鄉孩子們來增加他們的國際觀和其他普通常識嗎?「教育部官員根本不知民間疾苦」。

李家同又舉例,108課綱的另一特點是弱化必修、強化選修,理由是為了應付科技的快速變化,但這是大錯特錯!為了要應付科技的快速變化,更應該加強基礎學問。因為唯有扎實的基礎學問,才能在離校以後繼續吸收新知識。他說他當年學的是真空管,五年內真空管就消失了,但因為基礎學問不錯,毫無困難地接受新挑戰。「108課綱弱化基礎科學的做法是一大災難」。

對於反對聯考的人,李家同說,這些人認為聯考扼殺了「創造力」,但他們忘了李遠哲、白先勇、王文興、所有的大學教授、台積電絕大多數的工程師都是聯考的產物嗎?他們沒有創造力嗎?

李家同也指出,108課綱上路以後,甄試還要配合所謂的學習歷程,這種做法引起很多家長的大恐慌,因為108課綱強調素養,但如何使學生在學習歷程上表現他有素養,乃是一大困擾。對於很多孩子而言,「素養」變成了沉重負擔,他們擔心以後的考題會越來越有素養的趨勢。很多補習班乘機推出與素養有關的補習課程,費用都不低,這對弱勢孩子更為不利。

李家同也質疑,我們國家的教改從未斷過,對很多人而言,為何要有這麼多次令人困擾的教改呢?而學生的壓力減輕了沒有?學校找到更好的學生沒有?學生程度提高了沒有?看到補習班大幅度的成長,就可以看出台灣根本沒有減輕學生的壓力,因此也沒有任何證據顯示學校因此找到了更好的學生,「整個國家是爾虞我詐」。

但長達一小時的演講結束後,許多家長還是對於已經訂定好的108課綱充滿疑問,其中一名家長更激動指出,聽完李家同的演講是越聽越迷惑,「現在講這些已太晚」教改現在已經發車了,李家同應提供家長好的解決辦法,而不是提供沒有建設性的意見,對於自己孩子未來的「學習歷程應如何去準備?」、「申請的科系要看自然科學實作與探究,那國英數是要放掉不念嗎?」充滿相當多的疑問。國教行動聯盟理事長王立昇連忙打圓場說,李家同的說法包含要家長顧好基本能力,才能真正因應未來快速變遷的環境。