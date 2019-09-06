募資上線1晚破200萬！銅鑼灣書店台灣重啟「為自由靈魂而開」



▲林榮基發起的募資計劃「銅鑼灣書店｜台灣重啟｜為自由的靈魂而開」上線不到1天已突破232萬！（圖／翻攝自flyingv）

記者林育綾／綜合報導

「為自由靈魂而開」的銅鑼灣書店將在台灣重啟，募資計劃昨（5日）晚間8時上線後，不到一天時間，至本文截稿前已募得超過232萬！距離總目標募資金額280萬不遠，突破8成，且持續增加速度驚人。發起人林榮基說，「銅鑼灣書店在香港做不到的事，或被禁止的事，將在自由的台灣進行下去。」



▲林榮基曾在香港開「銅鑼灣書店」，2015年被控違法經營而停業。（圖／翻攝自flyingv）



林榮基1994年在香港開設「銅鑼灣書店」，2015年被控違法經營而停業，期間還歷經8個月「被失蹤」事件，書店裡5位員工都曾被帶走。他提到，這幾年在香港，銅鑼灣書店不是唯一因書籍販售或出版，而被迫終止營業的書店、出版商，自己也不是第一個、更不是最後一個受迫的香港人。

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他認為「我們每一個人都與此息息相關，人民有言論自由、出版自由、閱讀自由，這些都是思想自由的重要部分，只要書還存在，我們就能繼續以書本對抗強權。」

▲香港銅鑼灣書店1994年開設，2015被迫停業。（圖／翻攝自flyingv）



▲林榮基提到，在香港自己不是唯一因書籍販售或出版而受迫的人。（圖／翻攝自flyingv）

他原本可以選擇飄飄蕩蕩度過餘生，如今卻打算在台灣重啟「銅鑼灣書店」，「有一原因是我感到台灣的景況也相當急迫」，希望將過去與其他香港人所看到的一切，利用這個空間分享給大家。「我看了一輩子的書，也賣了一輩子的書，我會的，就是找書出來，持續用書作為思想交流的方式。銅鑼灣書店在香港做不到的事，或被禁止的事，將在自由的台灣，進行下去。」

林榮基認為，作為公共場作或一個正常社會，人人都應該能從書店或圖書館，通過閱讀得到想要的學問，書店不再只是買賣之處，而是作家、經營者與讀者交流思想的平台。 「有了文化，我們才能用不同的角度，更全面、深入理解很多事情，尤其是政治，而文化的基礎就是書。」

預計在台灣重啟的銅鑼灣書店，他打算在西門町重新開業，「來台灣之後我到處看過，西門町比較像香港，而且除了台灣人之外，亞洲遊客也多，可以持續向他們販售書籍。」



▲重生後的「銅鑼灣書店」重點與使命。（圖／翻攝自flyingv）

重生後的銅鑼灣書店，進書方面將會運用台灣的優勢，保留出版物的引進與輸出暢通，引進許多香港、中國大陸出版書，類型包含社會、政治、經濟、藝術、文學等，避免思想箝制造成文化斷裂。

同時，書店也會著重在「交流與探討」，希望能更完整、有效率的組織各種活動，連結港台交流。他提到，書是文化的乘載，書店作為守護文化的存在，也將以「人道」為根本，促成思想文化交流的民主價值，更期許它扮演保存香港文化，連結在台港人互助網的角色。



▲林榮基期望在香港做不到的事，在台灣繼續。（圖／翻攝自flyingv）

募資計劃「銅鑼灣書店｜台灣重啟｜為自由的靈魂而開」在9月5日晚間8時上線，目標募資280萬元，上線不到一天時間，至本文截稿前已募得超過230萬、突破8成，速度相當驚人。

他也說明為什麼要透過募資：重開銅鑼灣書店的資金上由我一人難以達成，另有個人與團體單獨與我一起進行，則必須承擔更大的政治風險，我不想任何人因此終生驚懼，唯有群眾募資一途，邀請每一位珍惜自由民主的人們，一起成為書店精神意義上的「股東」，自此「銅鑼灣書店」是屬於自由台灣、自由香港所有。