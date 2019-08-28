　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

揮灑不一樣的暑期生活　光華國中技職初體驗

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南市教育局委託歸仁國中，結合光華高中專業群科的師資設備，辦理設計職群和餐旅職群體驗活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市教育局委託歸仁國中，結合光華高中專業群科的師資設備，辦理設計職群和餐旅職群體驗活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

暑假即將進入尾聲，台南市教育局委託歸仁國中，結合光華高中專業群科的師資設備，辦理設計職群和餐旅職群體驗活動，提供85名來自各區國中學生認識職場專業能力，並且進行技藝實作，啟發國中生學習動機和潛能。

因應108新課綱落實適性揚才精神，日前歸仁國中黃峻宏校長和光華高中張淑霞校長聯合為國中技職體驗營開訓，勉勵學生從不同面向勇於嘗試各項技能學習，未來成為專業接班人。

請繼續往下閱讀...

▲台南市教育局委託歸仁國中，結合光華高中專業群科的師資設備，辦理設計職群和餐旅職群體驗活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次技職體驗營以設計職群與餐旅職群為主，多媒體設計科許馨尹主任表示透過學生自行設計與編排圖案，經由雷雕技術創造一本屬於自己獨一無二、有觸感和浮雕效果的個人化筆記本，有別於一般的印刷品。目前就讀大成國中學生樂利霏表示：自己對於設計具有濃厚的興趣，平時也樂意花時間去學習設計相關專業軟體，經由這次體驗營除了設計自己喜愛的圖案之外，也學會如何操作機器，讓自己的創意呈現在生活用品上，既稀奇又好玩。

餐旅職群體驗則在烘焙教室和中餐教室，實作氮氣冰淇淋、金磚蜜糖吐司、雪Q餅、花枝意麵以及波霸奶茶，尤其氮氣冰淇淋運用冰點-196℃的液氮，將新鮮食材和奶液在攪拌均勻的過程中被迅速降溫固化，成為可口好吃的冰淇淋，在炎炎的夏天非常受到歡迎。安南國中學生王淑宜和陳媪慈認為這樣的體驗課程很棒，一次學到好幾種實作技巧，同時更加認識和體會餐旅職群的體課程實作，有助於生涯選擇。

除了體驗課程外，教育局另行安排學生參訪臺南在地的台鉅美妝觀光工廠和黑橋牌香腸博物館，透過課程體驗並和產界鏈結，融合知識、技能，並與生活環境結合，將技術運用於生活之中的食衣住行，正符合新課綱所呼應的核心素養。

ET快訊
直播主「哲哥」傷照曝光！鏡頭前遭3人拖出去打「斷手斷腳」滿身
UberEats外送員今午罷工！個人獎「3天75趟1775元
農舍遭爆違建！李佳芬「房子已經不屬於我」回應：鋪天蓋地的抹黑
韓國瑜頒獎又被嗆！女里長拉開外套「苦民所苦、睡到中午！」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

天氣熱沒胃口又忍不住嘴饞…堅果穀物飲清爽不膩神救援

「菜瓜布肺」有救了！　陽明大學領先全球發現幹細胞治療肺纖維化生機

長榮「男空服員」出爐！首批18位全亮相　最快11月底機上就能看見

普悠瑪第二波懲處拍板！　司機員尤振仲最重...台鐵曝3個關鍵

20年來舞蹈界盛事！舞躍大地9/4決賽免費索票　新銳編舞家蔡博丞新舞作登場

自己裝柚子一大袋「30斤只要300元」　網熱心瘋傳幫罹癌老柚農

代購日本夾心餅！有心賣家「超萌手寫小卡」謝賞識　她喜獲小禮物…感動炸

揮灑不一樣的暑期生活　光華國中技職初體驗

UberEats外送員今午罷工！個人獎勵「3天75趟1775元」　怒控：根本變相扣薪

載兩寶騎北宜「10分鐘經過2次9、64」　吊嘎媽：後悔了…瞪大眼道歉曝後續

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

女選手清新嗓音唱《你的酒館對我打了烊》　李榮浩選歌遭轟「網路歌也能登《好聲音》」

成名前以為明星天天穿名牌！　迪麗熱巴幻滅羞曝：我穿酒店拖鞋

上海Costco搶商品人潮擠爆停車場　開店4小時急關門...民眾怒喊：退錢

沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔 警要開單惱羞：你有問題去申訴

天氣熱沒胃口又忍不住嘴饞…堅果穀物飲清爽不膩神救援

「菜瓜布肺」有救了！　陽明大學領先全球發現幹細胞治療肺纖維化生機

長榮「男空服員」出爐！首批18位全亮相　最快11月底機上就能看見

普悠瑪第二波懲處拍板！　司機員尤振仲最重...台鐵曝3個關鍵

20年來舞蹈界盛事！舞躍大地9/4決賽免費索票　新銳編舞家蔡博丞新舞作登場

自己裝柚子一大袋「30斤只要300元」　網熱心瘋傳幫罹癌老柚農

代購日本夾心餅！有心賣家「超萌手寫小卡」謝賞識　她喜獲小禮物…感動炸

揮灑不一樣的暑期生活　光華國中技職初體驗

UberEats外送員今午罷工！個人獎勵「3天75趟1775元」　怒控：根本變相扣薪

載兩寶騎北宜「10分鐘經過2次9、64」　吊嘎媽：後悔了…瞪大眼道歉曝後續

雙喜臨門！連戰84歲壽宴開心宣布么女連詠心要當媽了

林凱威飆K收下救援成功　王志庭中繼1局失1分

被里長狂嗆！韓國瑜：公跟私要分開　下一秒罷韓里長送連署書遭壓牆邊

影／汐止淹水受災戶當房仲　鎖定「在地客」賣萬年滯銷房

自嘲「背負原罪」！李佳芬「就因為屋主是我」大嘆：無法被公平對待

王維中中繼頻挨打　1局失3分防禦率破4

外媒：JDI接下蘋果訂單　OLED面板將供Apple Watch使用

拉郭王結盟遭連勝文酸如喜羊羊與灰太狼　柯P嗆：他還在看卡通？

「神經刀」史密斯拒絕江蘇160萬美元約　還在等NBA機會

星．上妝／《德魯納酒店》IU美甲揭密！單色耐看、金屬鏡面豪奢

生活熱門新聞

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖..

林佳龍怒了！觀光局秒採用俄設計..

楊柳帶3天雨！13號颱風「玲玲..

開日行燈被檢舉罰1200　女駕..

俄羅斯原作者：繪3隻石虎送台灣

她見小7「隱藏版15元飲料」秒..

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

女友幫訂尾翼！他臉綠：太戰鬥了

「95加300」駕駛堅持不熄火..

神逆轉！林佳龍IG親邀俄畫家來..

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒..

加盟商擬求償　一芳總部說話了

楊柳路過噴雷雨彈！還有颱風發展

即／桃機三航工程異常　緊急停工

更多熱門

相關新聞

台中校長遭控跳票5千萬　火速請辭

台中某國中林姓校長遭人指控，自2016年起陸續向30多位家長會長、地方人士借錢，但日期一到全成了「芭樂票」，跳票超過5千萬。對此，校長回應，債務是繼承父債，因財務操作失當造成許多人的失望，26日上午已口頭請辭；教育局則表示，待校長正式提出申請後，依法盡快決定校長請辭。

見13歲鮮肉流口水！他色喊「你O很大」脫褲抓屁

過勞上班致中風　光華巴士判賠820萬

10位技職生赴俄國參加國際技能競賽

中壢仁海宮中元慶　體驗客庄特色

關鍵字：

暑期光華國中技職體驗

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察聽品牌傻了

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖點菸祭拜

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷

直播主哲哥鏡頭前遭押走　打斷手腳

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在我家樓下

林佳龍怒了！觀光局秒採用俄設計師作品

日本網友超狂「4分鐘間歇運動」

兒探病驚見老爸喇舌！補教名師外遇大反攻

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

老公太寵　人妻結婚1年崩潰喊離

拒俄羅斯設計師！觀光局護江孟芝

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

更多

最夯影音

更多

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面