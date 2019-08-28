揮灑不一樣的暑期生活　光華國中技職初體驗

▲台南市教育局委託歸仁國中，結合光華高中專業群科的師資設備，辦理設計職群和餐旅職群體驗活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

暑假即將進入尾聲，台南市教育局委託歸仁國中，結合光華高中專業群科的師資設備，辦理設計職群和餐旅職群體驗活動，提供85名來自各區國中學生認識職場專業能力，並且進行技藝實作，啟發國中生學習動機和潛能。

因應108新課綱落實適性揚才精神，日前歸仁國中黃峻宏校長和光華高中張淑霞校長聯合為國中技職體驗營開訓，勉勵學生從不同面向勇於嘗試各項技能學習，未來成為專業接班人。

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本次技職體驗營以設計職群與餐旅職群為主，多媒體設計科許馨尹主任表示透過學生自行設計與編排圖案，經由雷雕技術創造一本屬於自己獨一無二、有觸感和浮雕效果的個人化筆記本，有別於一般的印刷品。目前就讀大成國中學生樂利霏表示：自己對於設計具有濃厚的興趣，平時也樂意花時間去學習設計相關專業軟體，經由這次體驗營除了設計自己喜愛的圖案之外，也學會如何操作機器，讓自己的創意呈現在生活用品上，既稀奇又好玩。

餐旅職群體驗則在烘焙教室和中餐教室，實作氮氣冰淇淋、金磚蜜糖吐司、雪Q餅、花枝意麵以及波霸奶茶，尤其氮氣冰淇淋運用冰點-196℃的液氮，將新鮮食材和奶液在攪拌均勻的過程中被迅速降溫固化，成為可口好吃的冰淇淋，在炎炎的夏天非常受到歡迎。安南國中學生王淑宜和陳媪慈認為這樣的體驗課程很棒，一次學到好幾種實作技巧，同時更加認識和體會餐旅職群的體課程實作，有助於生涯選擇。

除了體驗課程外，教育局另行安排學生參訪臺南在地的台鉅美妝觀光工廠和黑橋牌香腸博物館，透過課程體驗並和產界鏈結，融合知識、技能，並與生活環境結合，將技術運用於生活之中的食衣住行，正符合新課綱所呼應的核心素養。