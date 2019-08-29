一心想破紀錄！「地表最快女車手」沙漠競速車禍亡　享年39歲

▲女賽車選手傑西康姆斯車禍身亡。（圖／翻攝自IG／Jessi Combs）

記者錢玉紘／綜合報導

美國女賽車選手傑西康姆斯（Jessi Combs）曾被封為「最快女車手」，當地時間27日，她為了想要打破紀錄，在奧瑞岡州參與競速時，不幸發生車禍，當場身亡，家屬也已經證實這個消息，享年39歲。

綜合外媒報導，家屬證實，康姆斯在27日下午4點左右開著超音速汽車「北美之鷹」（North American Eagle），在奧瑞岡州南部的阿沃德沙漠（Alvord Desert ）進行挑戰，試圖打破紀錄，但卻發生車禍，不幸身亡。哈爾尼郡（Harney County ）警方指出，目前車禍發生的原因還不明。

她的家人在聲明中提到，「潔西的夢想一直是成為地表上最快的女性，她是懷抱著無比勇氣的夢想家，讓不可能的事情成真，她離開這個世界的時候，也開著超過任何女性車手的速度」。她的隊友麥登（Terry Madden）則在IG上提到，「很不幸地我們失去了她，當時我第一個趕到，相信我，大家已經盡可能拯救她了」。

▲康姆斯在2013年時創下紀錄。（圖／翻攝自IG／Jessi Combs）

康姆斯在2013年時創下紀錄，當時她參加「北美之鷹的紀超音速挑戰」，紀錄為時速398英里，同年10月，她又再次寫下 483.2英里（約時速777公里）的紀錄。她曾在社群媒體上表示，想要打破先前最快車速女性歐尼爾（Kitty O'neal）的紀錄。歐尼爾在1976年跑出時速512英里（約時速824公里），不過她在去年11月過世，「地表最快女性」封號就由康姆斯奪下。

她同時還有許多「第一」的紀錄，例如第一位參加「Ultra4」、The Race of Gentlemen」等競賽的女性。同時也是《女孩們的車庫》（All Girls Garage）、美國《流言終結者》等節目的共同主持人。



而康姆斯的貢獻也激勵了許多想投身賽車產業的女性，她創辦了一個線上協力課程，名為「RealDeal」，旨在幫助並激勵更多女性。康姆斯幾天前才在自己IG寫道，「走入火堆的人可能看起來有點瘋癲，但願意嘗試的人才是能達成偉大成就的人，大家說我有點瘋狂，我對他們說『謝謝』」。