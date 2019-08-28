保險卓越獎／中國人壽資訊安全、人才培訓獲2獎　首批取得個資管理認證

▲中國人壽副總經理宋健榮（右）接受保險局長施瓊華頒獎表揚。（圖／中國人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

財團法人保險事業發展中心主辦第8屆「台灣保險卓越獎」28日結果出爐，中國人壽獲得「資訊安全推展卓越獎」金質獎及「人才培訓專案企畫卓越獎」銀質獎殊榮，中國人壽表示，堅持專業、長期重視人才培育，將持續推動轉型創新。

中國人壽總經理黃淑芬表示，當金融消費型態從實體位移到數位，優質金融服務奠基於安全無虞的環境，此次獲「資訊安全推展卓越獎」金質獎是對中國人壽致力提供安全金融保險服務之決心及客戶資料安全保護承諾的最大肯定。

黃淑芬表示，中國人壽以最高標準自我要求，強化個資保護管理能力及建置各項安全防護措施，成立專責「資訊安全部」，規劃整體資訊安全藍圖。

中國人壽取得ISO 27001國際標準認證，並於2018年擴大驗證範圍通過重新審查；導入BS10012並接軌國際最新標準，預先納入歐盟標準的個人資料保護規則（European Union General Data Protection Regulation, GDPR）的要求，以「零缺失」通過BS10012:2017標準認證，是台灣首批取得新版個資管理制度認證的壽險公司。

「中國人壽重視人才的養成及培育，建構完善的教育訓練制度。」黃淑芬指出，從職能精進培訓到實作輔導，系統化的延伸銜接，結合中國人壽獨家開發的i-Agent數位管理輔銷工具，以行動化、數字化即時管理同仁的學習應用成果，以利主管判斷訓練移轉的強弱，給予適當訓練及輔導支持。

黃淑芬表示，中國人壽的同仁能夠連綿不絕的享受到教育訓練資源，知識技能得以和工作結合，讓訓練效益能有效移轉落地，期間受訓主管增員同期比成長90%，帶動整體業務通路績效，獲「人才培訓專案企畫卓越獎」銀質獎殊榮。她強調，面對瞬息萬變的市場環境，中國人壽會持續投入人才培育，創造更多優質服務體驗。