醉酒觀光客大鬧布拉格！　市長批「生活品質逐漸下降」...將採取強硬態度

▲捷克布拉格向來有童話城市之稱。（圖／記者彭懷玉攝）



實習記者賴韻如／綜合報導

捷克首都布拉格是少見的整個城市都屬於世界文化遺產，也是歐洲最受歡迎的旅遊城市之一。然而，布拉格今日卻已經漸漸失去原有的生活品質，常常會有喝醉酒的觀光客在街上喧嘩鬧事，令當地居民忍無可忍，市長更誓言將開始對這些「不尊重布拉格」的遊客採取強硬態度。

據《衛報》報導，上周三（21日）是1968年蘇聯入侵、鎮壓捷克短暫政治自由的週年紀念日，有成千上萬的布拉格人上街示威遊行，也有不少來自澳洲、紐西蘭、德國、法國、巴西等地的觀光客跟著這股熱潮到此一遊。但卻有當地居民指出，這些觀光客進行著完全不相干的活動，他們進了一間一間酒吧，把自己灌到爛醉，接著更大鬧布拉格街頭。

這種被稱為「過度觀光」的現象從巴塞隆納、愛丁堡、阿姆斯特丹、維也納，直到現在布拉格也遇到此問題。報導中指出，自1989年天鵝絨革命結束後，布拉格的遊客人數激增，由於當地擁有驚豔的巴洛克以及新哥德式建築風格、啤酒價格便宜，吸引許多遊客前來，從2000年的262萬人增加到去年的將近800萬人，預計今年將達到900萬人。

▲布拉格著名的「藍儂牆」被觀光客寫上淫詞穢語，也讓當地居民難以忍受。（圖／達志影像／美聯社）



然而，這種趨勢卻大大影響了居住於布拉格當地居民，當地首任「夜生活市長」JAN ŠTERN計畫將與酒吧業者商議，試圖說服他們不要放任這些「跑吧」的遊客，並開始執行禁止室外噪音的政策。JAN ŠTERN表示，「不能放棄這歷史悠久的市中心，這是我們最寶貴的遺產，不能讓它變成一個只剩夜生活和觀光客的『死區』」。

布拉格第一區的市長市長齊津斯基（Pavel Čižinský）表示，「布拉格正在失去原有的生活品質。」他發誓，自己將透過阻止這些跑吧觀光客以及限制當地酒類供應時段來改變這座城市目前的現象，也鼓勵觀光客造訪更周邊地區，不要只聚集在查理大橋或是九世紀古堡等充滿人潮的觀光景點。