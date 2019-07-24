為期2年半！　陸家嘴國壽與陸資產信託公司簽統一交易框架協議

▲國泰人壽。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

國泰人壽董事會今（24）日召開重大訊息說明記者會，代轉投資上海陸家嘴國壽經董事會通過，與陸家嘴國際信託有限公司簽署統一交易框架協議，國泰人壽副總經理洪祝瑞表示，為展開長期投資業務合作，按照規定，必須簽訂統一的交易協定，協議期限從簽署日起至202021年12月31日止。

陸家嘴國際信託有限公司成立於2012年，主要經營資產管理及信託服務，為陸家嘴國泰人壽的股東，也是陸家嘴金融發展公司的子公司，經營實力深受肯定。

國泰人壽副總經理洪祝瑞表示，為開展雙方長期的投資業務合作，依照大陸監管規定，關聯方之間長期、持續關聯交易，必須簽訂統一的交易協定。

根據協議內容，陸家嘴國泰人壽可申（認）購、贖回由陸家嘴國際信託發行的信託產品，與以陸家嘴國際信託為對交易對手的金融產品交易，並依照大陸監管規定，分別以陸家嘴國泰人壽當年度總資產12.5%為上限。

此外，陸家嘴國際信託提供陸家嘴國泰人壽投資建議和相關金融產品資訊；協議期限自雙方簽署日起至2021年12月31日止。

洪祝瑞指出，這次案件屬於框架性協議，目的在於確定雙方合作關係、範疇與基本條件，簽署協議後，協議內單筆交易將視各別交易條件另外進行協商。