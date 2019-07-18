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訊連推出金融AI刷臉辨識　高精準度2D、3D臉部防偽

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▲訊連推出金融AI刷臉辨識　高精準度2D、3D臉部防偽。（圖／訊連科技提供）

▲訊連推出針對智慧金融應用設計的臉部辨識解決方案。（圖／訊連科技提供）

記者姚惠茹／台北報導

訊連科技（5203）今（18）日宣布，旗下FaceMe AI臉部辨識引擎，推出針對智慧金融應用設計的臉部辨識解決方案，主要可以透過3D相機、2D相機及網頁模組等不同形式，進行臉部防偽，避免有心人士透過臉部影片或相片進行系統攻擊，協助金融業者打造安全可靠的刷臉服務。

近年來金融業者積極評估導入臉部辨識的可能性，並由於金融機構對於臉部辨識的安全係數及辨識度要求更為嚴謹，除了一般透過臉部辨識進行身分比對外，如何有效杜絕透過臉部相片、影片或3D模型等方式攻擊系統，也是金融用戶在導入臉部辨識時的重要課題。

FaceMe的3D防偽透過臉部的景深進行防偽，防止使用相片或影片進行身分冒用，並支援市面上主流的3D鏡頭，包括立體鏡頭（Stereo）、3D結構光及ToF等，目前除了與國內光學大廠奇景光電3D結構光相機和華晶科3D景深相機合作，也支援Intel主推的RealSense鏡頭。

FaceMe的景深防偽功能，可應用在臨櫃開戶及ATM設置，透過3D景深鏡頭，提供高防偽係數的辨識，而且還可以搭配隨機的臉部表情、指令等，避免使用3D面具而被盜用。

此外，FaceMe也支援2D防偽技術，可透過手機、平版上的2D鏡頭進行臉部辨識，辨別是否為真人，或是以臉部相片、影片冒用，還可搭配密碼進行多重認證，提供消費者更全面、快速且安全的行動智慧金融服務。
 
FaceMe將在近期推出網頁模組版本的2D防偽功能，可應用於各大銀行的線上網銀、行動網銀等服務，支援Chrome與Safari瀏覽器，利用FaceMe臉部辨識引擎技術，提供網路銀行使用者更安全更快速的身分辨識。
 
訊連的FaceMeAI臉部辨識引擎，透過深度類神經網路（Deep Neural Networks）學習演算法，在美國國家標準暨技術研究院（National Institute of Standards and Technology/ NIST）的臉部辨識技術基準測試及華盛頓大學MegaFace Challenge中，名列全球頂尖團隊。 

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關鍵字：訊連,FaceMe,臉部辨識

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