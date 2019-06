夏天終於到了！俄羅斯宣布釋放「鯨魚監獄」近百鯨魚　普丁讚：感謝上帝

▲有近百隻鯨魚被關在俄羅斯「鯨魚監獄」。(圖/Свободу Косаткам и Белухам - Free Russian Whales)



記者張方瑀/編譯

俄羅斯去年被踢爆,位於俄羅斯遠東地區納霍德卡港的「鯨魚監獄」關有11頭虎鯨與90頭白鯨,這群野生的鯨魚被捕後,將被送往中國大陸作表演動物,引發國際社會批評。俄羅斯20日宣布,將全面釋放這近百頭非法捕抓的鯨魚,不過需要大概4個月的時間,才有辦法全部釋放。俄羅斯總統普丁也相當關注此事,更在年度電視訪問中讚揚這個決定。

俄羅斯不肖業者將非法捕抓的鯨魚,關在遠東地區納霍德卡港的「鯨魚監獄」,據了解,囚禁鯨魚的圍欄有著尖刺,目的是要防止鯨魚逃跑,這可說是有史以來囚禁最多野生海洋哺乳動物的一次。在國際社會抨擊之下,俄羅斯副總理戈德耶夫(Alexei Gordeyev)20日向記者表示,參考科學家建議後,將會分階段釋放這些鯨魚,第一批會先釋放8頭,預計要花上4個月的時間才能全數釋放完畢。

