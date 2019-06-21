夏天終於到了！俄羅斯宣布釋放「鯨魚監獄」近百鯨魚　普丁讚：感謝上帝

▲有近百隻鯨魚被關在俄羅斯「鯨魚監獄」。（圖／Свободу Косаткам и Белухам - Free Russian Whales）



記者張方瑀／編譯

俄羅斯去年被踢爆，位於俄羅斯遠東地區納霍德卡港的「鯨魚監獄」關有11頭虎鯨與90頭白鯨，這群野生的鯨魚被捕後，將被送往中國大陸作表演動物，引發國際社會批評。俄羅斯20日宣布，將全面釋放這近百頭非法捕抓的鯨魚，不過需要大概4個月的時間，才有辦法全部釋放。俄羅斯總統普丁也相當關注此事，更在年度電視訪問中讚揚這個決定。

俄羅斯不肖業者將非法捕抓的鯨魚，關在遠東地區納霍德卡港的「鯨魚監獄」，據了解，囚禁鯨魚的圍欄有著尖刺，目的是要防止鯨魚逃跑，這可說是有史以來囚禁最多野生海洋哺乳動物的一次。在國際社會抨擊之下，俄羅斯副總理戈德耶夫（Alexei Gordeyev）20日向記者表示，參考科學家建議後，將會分階段釋放這些鯨魚，第一批會先釋放8頭，預計要花上4個月的時間才能全數釋放完畢。

For nearly a year, 96 captured belugas and orcas have been held in small sea pens. Now authorities say that over the next four months, they will all be returned to the point of capture—1,100 miles away—and released https://t.co/OOLkSEYbCq — National Geographic (@NatGeo) 2019年6月21日

普丁（Vladimir Putin）在今年4月就曾下令，要相關人員立刻調查整起事件，並在夏天以前釋放所有鯨魚，預計整個野放計畫與行動將耗資460萬美金，相當於新台幣1.4億元。不過當時俄羅斯遠東地區仍屬寒冬，海洋未來學會創辦人卡斯托（Jean-Michel Cousteau）指出，在那樣的天候狀態下，要釋放任何一隻鯨魚都是不可能的，牠們可能會全部喪命，而現在夏天即將到來，準備可以開工了，是要完成釋放的時候。

普丁也在年度電視訪問節目上讚賞野放的決定，「據我所知，虎鯨價值數百萬美元，當錢很多的時候，問題就變得很難解決。不過感謝上帝，事情開始發生了變化。」