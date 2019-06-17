美網軍入侵俄電網？　川普痛批紐時：編故事叛國！

▲紐時指出，美國軍方正在使用網路工具攻擊俄國電網。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

《紐約時報》報導，美國多位官員日前表示美軍的網戰司令部正在採取行動，使用網路工具攻擊俄羅斯電力網路，向俄國傳遞「美軍有能力癱瘓電網」的訊息。對此，美國總統川普（Donald Trump）痛批紐時，這是「假新聞」，報導這則「故事」的行為「形同叛國」。

《紐約時報》15日引述多位知情官員的消息指出，美國網路司令部正在入侵俄國電力網路，且力度持續加強。此外，報導稱，美國還植入具有侵略性的惡意軟體，以當作日後發生衝突時取得優勢的籌碼。

報導說明，川普去年簽訂的行政命令中，有一條授予網路司令部新的權力，允許軍方在網路世界中從事震懾、反擊等保護美國網路的秘密行動，而相關行動僅需國防部長授權，不需要得到總統的批准。

▼川普痛批紐時編故事、叛國。（圖／路透社）



報導指稱，兩位知情官員說明，由於擔心行動被撤銷，這次針對俄羅斯電網的秘密行動中，總統川普應該沒有收到「對俄羅斯電網植入惡意軟體」的相關匯報。

美國國土安全部及聯邦調查局曾警告，俄國可能已植入了能夠損害美國電廠、天然氣管道及供水系統的惡意程式。因此，網路入侵的支持者認為，軍方採許相關行動屬於「防禦行為」。

美國網路司令部指揮官保羅（Paul M. Nakasone）今年2月曾強調，為了捍衛軍事、國家利益，網路部隊必須將戰場延伸，轉移到「對手的虛擬領土」上，「我們的海軍部隊不會留在國內港口進行防禦、空軍力量也不會留在機場內，同樣的邏輯也適用於網路部隊。」

美國國家安全顧問波頓（John Bolton）日前說明，美國對潛在的網路敵人抱持著「廣闊的想法」。他表明，任何對美國進行網路攻擊的國家、個人，將付出「相當的代價」。

Do you believe that the Failing New York Times just did a story stating that the United States is substantially increasing Cyber Attacks on Russia. This is a virtual act of Treason by a once great paper so desperate for a story, any story, even if bad for our Country..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2019

報導點明，雖然現在沒有任何證據能夠證明美國曾癱瘓俄國電網，也無從得知美方的入侵程度，但依照知情人士的消息來看，行動規模與侵略程度比以往加大許多。

對於相關報導，川普16日在Twitter上痛斥，紐約時報編造假新聞的行為「形同叛國」，「這家曾經輝煌的媒體，胡亂編造出一段故事，且不惜任何代價進行宣導，做出了損害國家利益的叛國行為。」

川普批評，「腐敗的新聞媒體」行事相當隨便，完全不考慮後果，如此荒謬的作法，讓「它們成為人民的敵人」。