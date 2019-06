美網軍入侵俄電網？　川普痛批紐時：編故事叛國！

▲紐時指出,美國軍方正在使用網路工具攻擊俄國電網。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

《紐約時報》報導,美國多位官員日前表示美軍的網戰司令部正在採取行動,使用網路工具攻擊俄羅斯電力網路,向俄國傳遞「美軍有能力癱瘓電網」的訊息。對此,美國總統川普(Donald Trump)痛批紐時,這是「假新聞」,報導這則「故事」的行為「形同叛國」。

《紐約時報》15日引述多位知情官員的消息指出,美國網路司令部正在入侵俄國電力網路,且力度持續加強。此外,報導稱,美國還植入具有侵略性的惡意軟體,以當作日後發生衝突時取得優勢的籌碼。

報導說明,川普去年簽訂的行政命令中,有一條授予網路司令部新的權力,允許軍方在網路世界中從事震懾、反擊等保護美國網路的秘密行動,而相關行動僅需國防部長授權,不需要得到總統的批准。

▼川普痛批紐時編故事、叛國。(圖/路透社)



報導指稱,兩位知情官員說明,由於擔心行動被撤銷,這次針對俄羅斯電網的秘密行動中,總統川普應該沒有收到「對俄羅斯電網植入惡意軟體」的相關匯報。

美國國土安全部及聯邦調查局曾警告,俄國可能已植入了能夠損害美國電廠、天然氣管道及供水系統的惡意程式。因此,網路入侵的支持者認為,軍方採許相關行動屬於「防禦行為」。

美國網路司令部指揮官保羅(Paul M. Nakasone)今年2月曾強調,為了捍衛軍事、國家利益,網路部隊必須將戰場延伸,轉移到「對手的虛擬領土」上,「我們的海軍部隊不會留在國內港口進行防禦、空軍力量也不會留在機場內,同樣的邏輯也適用於網路部隊。」

美國國家安全顧問波頓(John Bolton)日前說明,美國對潛在的網路敵人抱持著「廣闊的想法」。他表明,任何對美國進行網路攻擊的國家、個人,將付出「相當的代價」。

Do you believe that the Failing New York Times just did a story stating that the United States is substantially increasing Cyber Attacks on Russia. This is a virtual act of Treason by a once great paper so desperate for a story, any story, even if bad for our Country.....