2019高校畢業歌票選／嘉義高中《循著那道光》

《循著那道光》
作詞：李冠郁、林敬修、黃羽凡、羅浚瑄
作曲：黃羽凡、林敬修、李冠郁
演唱：李冠郁、鍾岑君、黃羽凡、林敬修
創作理念：
徬徨與迷惘
都是你我曾經的過往
我們的青春總是跌跌撞撞
在世俗與理想中拉扯的我們
偶而也迷失方向
歌詞：
徬徨
迷失人生方向
迎合世俗眼光
以為就能
看見曙光
輝煌
對我只是假象
還是相同模樣
盲目追尋
的幻像
痛～的傷疤 烙印在胸膛
請～再給我 翱翔的力量
我的青春擁有一雙翅膀 飛向那遠方
承載一切希望和夢想 勇敢的向前闖
不管未來會有多少荒唐 我都不會失去了方向
尋找那道光讓我不再迷惘
輝煌
對我只是假象
還是相同模樣
盲目追尋
的幻像
我～一個人 走在大道上
驀～然回首 你在我身旁
我的青春擁有一雙翅膀 飛向那遠方
承載一切希望和夢想 勇敢的向前闖
不管未來會有多少荒唐 我都不會失去了方向
尋找那道光讓我不再迷惘
橫衝直撞我不斷的闖蕩
朦朧黑暗不再讓我慌張
是否你能聽見我的聲響
在高唱
我的青春帶我奔向嚮往 不留戀過往
擺脫一切絕望和空想 自在的 去翱翔
就算世界充斥矛盾瘋狂 我也要尋那心中太陽
無畏的去展現青春的狂妄
打破那框架 那道牆
達到那理想 的殿堂
迎接下一個人生的篇章