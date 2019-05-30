2019高校畢業歌票選／嘉義高中《循著那道光》



《循著那道光》

作詞：李冠郁、林敬修、黃羽凡、羅浚瑄

作曲：黃羽凡、林敬修、李冠郁

演唱：李冠郁、鍾岑君、黃羽凡、林敬修

創作理念：

徬徨與迷惘

都是你我曾經的過往

我們的青春總是跌跌撞撞

在世俗與理想中拉扯的我們

偶而也迷失方向

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歌詞：

徬徨

迷失人生方向

迎合世俗眼光

以為就能

看見曙光

輝煌

對我只是假象

還是相同模樣

盲目追尋

的幻像

痛～的傷疤 烙印在胸膛

請～再給我 翱翔的力量

我的青春擁有一雙翅膀 飛向那遠方

承載一切希望和夢想 勇敢的向前闖

不管未來會有多少荒唐 我都不會失去了方向

尋找那道光讓我不再迷惘

輝煌

對我只是假象

還是相同模樣

盲目追尋

的幻像

我～一個人 走在大道上

驀～然回首 你在我身旁

我的青春擁有一雙翅膀 飛向那遠方

承載一切希望和夢想 勇敢的向前闖

不管未來會有多少荒唐 我都不會失去了方向

尋找那道光讓我不再迷惘

橫衝直撞我不斷的闖蕩

朦朧黑暗不再讓我慌張

是否你能聽見我的聲響

在高唱

我的青春帶我奔向嚮往 不留戀過往

擺脫一切絕望和空想 自在的 去翱翔

就算世界充斥矛盾瘋狂 我也要尋那心中太陽

無畏的去展現青春的狂妄

打破那框架 那道牆

達到那理想 的殿堂

迎接下一個人生的篇章