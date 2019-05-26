算命預言她遠嫁國外！沖繩婆婆靠一張照相中…逼子分手改娶

圖文／鏡週刊

沖繩像是張陳雪貞的第二故鄉，談起當年為何遠嫁異鄉，她爽朗笑稱：「愛到了哪有辦法？嫁雞隨雞，大家都笑我是傻女人。」從小在苗栗縣頭屋鄉長大，婚前她是鶴岡國中職員，瓜子臉蛋、白皙皮膚，不少有權有勢的立委、議員追求者，偏偏她全都看不上眼。

「摸骨算命師說我會嫁到國外，還是媒妁之言，勸我要練好英文、日文，未來對我大有幫助。」半信半疑的她，下班後參加修女院免費英語班。有次搭公車遇男子搭訕要照片，說要替在沖繩的姪兒相親牽線，「我想說應該是開玩笑，翻了翻皮包，剛好有張之前出國拍的證件照，順手就給了對方。」不料沒多久，果真有人登門拜訪。

客家話有句俗諺「捉貓子看貓嬤」，意指娶媳婦前應先調查女方父母才可下聘，張陳雪貞笑說：「我婆婆很厲害，她看我照片就說這個女生有出國過，認為我見過世面，悄悄和公公先來苗栗打探我家背景，回國後立刻叫獨子飛來台灣追我。」當時張健全才在沖繩念大二，有女友的他因為孝順，不敢違抗母命。

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夫家原是苗栗客家人，70年代赴沖繩經商定居，「我跟先生認識3個月就結婚，婆婆要求我婚後要和他們同住，我想自己有一天也會老、也需要子女照顧，就一口答應。婆婆很能幹，一眼就知道我的身材尺寸，包括訂婚禮服和婚後所有衣褲，都是她一手打點。」嫁到沖繩後，張陳雪貞除了要克服語言障礙，婆媳相處也經過一番磨合。

「我本來是很活躍的人，婚後想出去找工作，但全家人都反對，連想買台摩托車代步，也被婆婆擋下。」被迫靜下心來的張陳雪貞，乖乖當了4年家庭主婦，每天煮飯泡茶、侍奉公婆兼相夫教子。有次婆媳起爭執，婆婆想打國際電話跟她父母告狀，「我把電話線拔掉，我認為有什麼事情我們好好溝通，我不能讓娘家丟臉或擔心。」那是她唯一一次反抗，多數時候委屈都往肚裡吞。



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