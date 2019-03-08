蔡英文對日喊話　日外相：未來也將與台維持「非政府實務關係」

▲日本外務大臣河野太郎。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

總統蔡英文2日接受產經新聞專訪主動談到，台灣安全保障等相關事務需要與日本政府展開密切對話，但台日間沒有實質的外交關係，安保對話目前僅限於民間和學術層級。這也是蔡英文首次表態，希望與日本政府直接對話，然而日本外相河野太郎對此卻回應，「日本與台灣一向維持非政府間的實質關係，而未來也將一樣。」

蔡英文在上月28日接受日本媒體《產經新聞》專訪時，針對北京當局帶來的威脅表示，期望跟日本政府就安全保障與網路攻擊等問題進行對話。蔡英文強調，位於東亞的台灣與日本都面臨「同樣威脅」，因此提升安全保障合作對話的層級非常重要。

在傳統軍事方面，中國海軍、空軍日前曾通過台灣、沖繩（琉球）周邊，並往西太平洋展開行動。對此，日本專門研究台灣的學者表示，台日間如果能對於中國軍機與艦艇動向進行情報交換，對於鎖定搜索目標有很大的幫助，在部隊的應用上也更有效率，「對於台日雙方都有益處」。

蔡英文主動公開喊話，雖然台日間沒有正式的外交關係，但依舊希望與日本在安全保障層面能進行緊密深度對話，然而河野太郎則重申，日本與台灣一直以來都維持「非政府間的實務關係」，往後也是一樣。