女兒帶養1年倉鼠過安檢被攔　父抓起摔地上問：死的可以帶了？

▲金男的女兒飼養倉鼠1年多，卻在搭火車前險些被生氣的爸爸摔死。（示意圖／達志影像）

大陸中心／綜合報導

金姓男子15日帶著家人準備搭乘火車回河南老家，沒想到女兒養了1年多的寵物倉鼠過不了安檢，他求情不成反而惱羞成怒，當場將倉鼠抓起來狠狠摔到地上，再反問民警和安檢員，「活的不讓帶，死的可不可以？」

根據《現代快報》報導，江蘇省宿遷市洋河火車站派出所民警曹興旺回憶，15日下午2點多接獲車站值班員報案，說是金姓中年夫妻帶著小女兒想坐火車回河南老家，卻與安檢員發生爭吵，起因就是為了一隻無法通過安檢的小倉鼠。

▲金男的行為在微博引起大陸網友討論。（圖／翻攝自微博／現代快報）

金男一開始考量到女兒飼養倉鼠已經1年多，感情深厚，希望安檢員能通融一下，但還是被拒絕，於是惱火執意要硬闖，等到民警到場時，他與妻子的情緒仍舊相當激動，一聽到還是無法帶著寵物回家，一氣之下乾脆抓起倉鼠就往地上猛摔，接著再質問看傻了的警員和安檢員，「活的不讓帶，死的可不可以？」

幸好，小倉鼠被這麼一摔只受了一點傷，並沒有生命危險，最後則交由警員另行安置。這起事件在微博上傳開後，大部分的網友都認為，金男根本是在女兒面前做出最壞示範，「這麼失控，會帶給孩子怎麼樣的影響都不知道」、「過安檢前自己上網查一下，還是有辦法可以帶寵物回家的啊」、「看完只剩下一聲嘆息」、「想想，萬一是女兒惹他生氣呢？真可怕」。