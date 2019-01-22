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大媽公車只付半價　正義哥勸阻卻遭「扇3巴掌狠捏下體」：眼冒金星

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大陸中心／綜合報導

「大媽衝上來扇完耳光，又朝著下邊狠捏幾下，疼得我眼冒金星」24歲的王姓乘客因勸阻大媽在公車鬧事被襲擊。該大媽上車時想享受半價優惠卻拒絕出示老年證，與駕駛起了糾紛，就當被小王勸阻時，她稱，「我們在哪坐車，都是花1元錢（人民幣，兩個人總計）。」

據《半島晨報》報導，遼寧大連的21路公車抵達天洋路車站時，一對老年男女先後上車，但兩人只投了1元（人民幣），且只有老大爺出示了老年證。在駕駛示意大媽也要出示證件，否則應補充投幣後，老大爺火大表示，大媽已經到了享受優惠的年齡，為什麼一定要看證件，「自己不差這1元錢。」

老大爺情緒越來越激動，隨後朝駕駛衝了過去，但被一群乘客勸阻。乘客小王也攔下了正要衝過去的大媽，他表示，無論是誰都應遵守規章制度，「車裡貼著相應的提醒標識，作為乘客為何不遵照執行呢？」但大媽卻反聲稱自己不識字。

▲▼受傷男乘客。（圖／翻攝自燃新聞）

▲受傷男乘客。（圖／翻攝自燃新聞）

更悲慘的是，小王因此承受了大媽的怒火，「她衝過來連扇我3個耳光，又朝著我的下身狠捏了幾下」，當時痛得他哇哇叫，幸虧褲子穿的厚才沒有造成重傷。

此時，車裡的乘客紛紛對兩名老人的行為表達了不滿，「不自覺遵守規定也就算了，怎么還能動手打人呢？」。最終民警趕到，將小王和大媽帶走進行調查。

報導稱，小王身體的疼痛感在事發當晚有明顯減輕，已經沒有大礙，且大媽也向他道歉。但小王仍覺得很委屈，「莫名其妙挨了一頓打，換成誰不憋屈？」

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關鍵字：大連,公車鬧事,大媽鬧事

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