停車費年繳1萬4過夜今年加收3萬　台師大漲價網友看法不同

▲位於和平東路師大停車場出入口。（圖／台師大提供）

記者崔至雲／台北報導

位於台北市大安區的師範大學今年宣布，原本提供現任和退休老師的停車場，2月15日開始，過夜停車全年要加收費用3萬元，未購買年票者，臨時過夜停車也將收費，一天180元。消息發布後，引發民眾不滿，批評台師大就像惡房東，打好的一年契約臨時漲價，等同變相毀約。

有民眾投訴，認為台師大的作法有爭議，也是變相毀約，對此，校方發聲明指出，依照原本《停車場管理要點》規定，運動場及圖書館地下停車只開放上午6時點至半夜12時點，夜間本來就沒有開放，但若有民眾停放至隔夜校方也不會因此請車主撤離，但近年來因停車人數日益增加，每天上午9時後，常常一位難求，延誤師生上課與公務，因此決議從2月15日起，0時至6時過夜停車將另加收費用，教職員工及退休同仁購買年票者，全年過夜停車加收費用3萬元。

▲由於停車人數日益增加，台師大決定從2月15日起，過夜停車將另加收費用。（圖／台師大提供）

台師大表示，目前停車場向教職員及退休同仁收取停車清潔費，收費標準為教職員每年4800元，退休同仁14400元。許多現役師大教職員工也認為，這樣的收費對於該地段來說相當便宜，針對校方加收費用大表贊同。

為顧及被加收停車費民眾可能需要時間重新安排停車方式，台師大指出，新的停車辦法實施時間訂為2月15日，讓需要處理停車問題者有一個半月緩衝時間，教職員生可以選擇參加或不參加，至於已繳納108年清潔費用之師長同仁，如因新規定欲取消停車申請，可於上班時間持相關收據辦理退費手續。

▲台師大停車場目前收費為教職員每年4800元，退休同仁14400元。（圖／台師大提供）

該消息一發出也引發網友熱議，有網友認為，「每月僅1200元的停車費太低了，不爽被收過夜費，可以改停別處阿」、「1200想停24小時，真是夠本了啦！」但也有民眾認為，「多少錢不是重點，重點是合約已經簽了，應該等合約到期在更改，而且車位不足應該是學校自己的問題」、「繳錢停到一半漲價，完全就是坐地起價啊。好比去餐廳吃飯吃到一半，店家突然跑出來說要漲價，這餐加收3萬，這合理嗎？」