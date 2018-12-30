台灣「高齡社會」成難題　基因研究找到細胞修復自癒力

▲台灣進入「高齡社會」，如何延緩老化、及早做好健康準備，成為現代人最大的課題！（採訪撰稿／記者李彥慧；攝影剪輯／記者張凱喨；圖／記者張凱喨攝、美商婕斯提供）

▲根據內政部最新公布統計，國人的平均壽命為80.4歲，台灣2018正式進入「高齡社會」。

根據內政部最新公布統計，國人的平均壽命為80.4歲，台灣2018正式進入「高齡社會」，如何延緩老化、及早做好健康準備，成為現代人最大的課題。有研究顯示，藉由基因研究找到幫助細胞修復的自癒力，未來想要健康老化、甚至是延緩老化，都將不再是空想！

▲肽湛生技總經理陳丘泓表示，老化會帶來例如慢性疾病、退化疾病等問題，所以現在生物科技的產品裡，都以抗老化的產品為訴求。

肽湛生技總經理陳丘泓表示，現在科技進步，所以人類的平均壽命都在加長，每個國家人口結構都往老年化的結構移動，但是老化會帶來慢性疾病、退化疾病等問題，所以現在生物科技的產品裡，都以抗老化的產品為訴求，抗老化分成兩大類-外因性跟內因性，現在大部分的主流都是以外因性，清除自由基為主。

陳丘泓提到，最新一代的抗老化產品應該從內因性著手，就是指細胞跟基因的層次，包括老化，再加上現在基因檢測技術、基因治療都已經相當成熟，相信下一世代的抗老化產品，絕對是從基因的層次來著手。

▲▼國際抗老權威-文森金帕博士（Dr. Vincent Giampapa），被譽為全球抗衰老之父，特地遠從美國來台分享他最新的抗老研究。

國際抗老權威-文森金帕博士（Dr. Vincent Giampapa），曾擔任美國國家航太總署NASA醫學顧問，被譽為全球抗衰老之父，並於2014年被提名諾貝爾獎，特地遠從美國來台分享他最新的抗老研究。他提到，邁入調控細胞老化的基因世代，透過包括植物、水果、酵素、草藥等天然化合物，來微調所謂的遺傳軟體，是修護基因的新紀元。

中國醫教授魏宗德表示，隨著科技發展，整個人類的壽命可以延長大概30年左右，人類壽命的延長跟兩大因素有很大的關連，第一部分是關於人類的基因，第二部分則是飲食，現在從生物科技的研究發現，後天的飲食確實可改變人類的壽命，現在有一些新的學問，像是【表觀遺傳學】中提到，後天飲食可以透過表觀遺傳學去影響基因的表現。

▲中國醫教授魏宗德表示，隨著科技的發展，整個人類的壽命可以延長大概30年左右。

文森金帕博士也提到，遺傳基因與細胞老化有關，無論是那一國人都有99.9％的相同基因，因此要開發通用的口服產品來幫助所有人，目前市面上已經有這些產品了，包括AMPM和其他相關輔助產品，會在細胞內部產生反應，有些產品涉及修復DNA，有些產品可以降低發炎，依此類推，不論是錠劑或飲品的形式都能在細胞中發揮不同功能，特別是在體細胞和幹細胞中創造更佳的功能。

台灣和大多數先進國家一樣，老年人口快速成長，將來會沒有足夠的年輕勞動力支付老年人的醫療保健費用，要解決這個問題的方法，就是要幫助老年人維持更多的功能和健康，而不是隨著年齡增長而生病，讓他們知道每天都可以做些簡單的選擇來改變體能與睡眠，讓長者活得更健康長壽、活得更好。