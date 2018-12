【英語多益通】防非洲豬瘟！你知道ASF是什麼意思嗎？

▲ 破解恐怖非洲豬瘟,「罐頭以外通通不准帶」抓到就罰20萬元。(圖/防檢局)

文/李海碩

近來台灣最重大的新聞之一,應屬讓許多豬農回想起口蹄疫 (foot-and-mouth disease/hoof-and-mouth disease)的非洲豬瘟了。若要跟外國友人聊聊這個話題,相關的英文字彙與用法大概有哪些呢?我們一起來看看。

非洲豬瘟 African swine fever/flu

非洲豬瘟的一般非學名的說法有兩種,African swine fever/flu。African (adj.)來自於Africa (n.)非洲,swine為豬的形容詞。許多生物其實都有屬於自己的形容詞,例如牛是bovine、貓是feline、犬則是canine,這也是警犬單位縮寫常使用K9(諧音)的原因。

Fever的意思是發燒,但也可以引申成為狂熱;Flu的原名是influenza,意思為流行性感冒,但是現代英語使用中通常只以flu代稱。雖然多益測驗中不會出現負面情境(例如自殺炸彈客、末期癌症等),但在醫療與健康情境中,fever、flu這種常見疾病還是可能會出現喔!

The night market fever in Taiwan has spread to neighboring countries.

台灣的夜市熱已延伸到周圍的國家。

The teenage student with flu has lost consciousness.

得流感的青少年學生已失去意識。

最後,不論是用fever或flu,由於他們的字首字相同,所以縮寫都是ASF。而非洲豬瘟當然也有野豬案例,家豬使用pig,野豬則使用boar,萬勿混用。

確診案例 confirmed case

Case為案例的意思,當有病情通報,第一件需要確認的事情就是要確定是否該案例確實為非洲豬瘟。還沒確認的狀況下稱之為suspect(嫌疑)case或是probable(可能)case,probable case的可能性又比suspect case更高。而確認後則稱之為confirmed(確認)case。Confirm和probably(adv.或許;可能地)都是多益常考單字。

So far, the China Animal Health and Epidemiology Center has confirmed more than 80 cases of ASF.

迄今為止,中國動物健康與傳染病中心已確認超過八十例的非洲豬瘟。

迅速傳播 the rapid spread

疾病爆發後,就是迅速傳播的過程了。爆發的英文是outbreak,許多學習者會誤用成breakout(突破或越獄),請務必注意。

傳播(spread)本身可以作為名詞,所以迅速傳播就是rapid spread,動詞型則為spread rapidly。

本次非洲豬瘟的傳播過程主要一共有三種:活畜運送(the transportation of livestock)、廚餘處理(using kitchen waste to feed pigs)、受污染的人員或車輛(contaminated personnel and vehicles),三種影響中又以第二種為最。

Contaminate的污染意思與pollute有所差異,pollute的污染通常用於環境的污染,例如air pollution或是water pollution,但contaminate的意思更偏向「失去了原本的純淨/中立/控制性」。

The pesticide has contaminated water and surrounding crops.

殺蟲劑污染(影響)了水源與周圍的作物。

The data is contaminated, thus we should not draw any quick conclusion.

資料已受影響,因此我們不該做出任何倉促的結論。

罰款 fine

為了確認有問題的產品不會突破防線,臺灣也祭出了最高一百萬的罰款。

The first time violation for smuggling banned pork products will be fined NTD 200,000, while the second violation will take the fine to NTD 1,00,000.

初次違反禁帶豬肉產品者將受罰20萬台幣,第二次犯規者將罰100萬台幣。

* meat product 肉製品、banned products 受禁制的產品、customs 海關(記得要加上s)、violation 違規、fine 罰款。

由於ASF不會傳染給人,所以不會有需要隔離的問題。若是需要隔離的疾病,單字為quarantine,後方通常會加上時間長度表達需要隔離的時間,如quarantine for another week(再隔離一週)。

付出代價 take its toll on…

Toll的原意是過路費,所以某件事情對後方的事情收取了過路費,意思就是讓對方付出代價。

African swine fever has taken a heavy toll on Chinese pork market.

非洲豬瘟讓中國的豬肉市場付出了慘痛代價。

A life of hard work at the construction site has taken its toll on John’s back.

一生在工地的辛勤工作讓John的背付出了代價。



由於豬瘟並非一次影響整個中國,而是影響部分省份,所以當豬瘟影響的省份豬肉售價探底時,相對的未受豬瘟影響的省份豬肉售價便會升高。在價位上的升降有很多用法,略整理十個如下,這十個大概都是各組對照的,可彼此配搭。

升:increase、rise、soar、skyrocket、climb

降:decrease、fall、drop、plummet、slide

The approval from FDA sent the stock price of that company soaring nearly 200%.

來自食藥署的許可讓該公司的股價飆漲了將近200%。

台灣的豬肉產業好不容易才走出了口蹄疫的低谷,全民防疫,人人有責。請大家一起遵守規則,守護臺灣的豬農產業。

多益測驗模擬試題:

1. The government has put a ban ________ the newly released game, which contains information unsuitable for teenagers.

(A) in

(B) at

(C) to

(D) on

2. Your flight ticket has been ________. Please arrive at the check-in counter two hours before your flight.

(A) confirm

(B) confirmed

(C) confirmation

(D) confirms

解析:

1. 正解(D)。題意「政府禁止了新發行的含有對於青少年不適當資訊的遊戲。」put a ban on意思即為「禁止某件事物」,介系詞用on,故選(D)。

2. 正解(B)。題意「您的機票已確認。請於班機起飛兩小時前抵達報到櫃檯。」空格前方有be動詞變化型been,be動詞後方動詞必然以分詞型態出現,此處機票為受確認,應為被動,故選擇過去分詞(B) confirmed。

延伸閱讀》台灣女孩到澳洲打工 英語、自信、膽量一次練足