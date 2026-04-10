是備戰台北市長「神祕第五人」？　徐國勇：人選一定比我更優秀

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨佈局2026縣市長大選，但台北市長人選未定，又以行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋呼聲高，而秘書長徐國勇也被點名。對此，徐國勇今（10日）受訪時表示，民進黨台北市長人選不會是他，一定會比他優秀。他也否認沈伯洋「仇恨值高」，認為仇恨值是沒有意義的講法。

徐國勇表示，明白地告訴大家，台北市人選真的很多，「但不會是我。一定是比我優秀的人，這個大家可以放心，一定比我優秀」。至於是否仍在等鄭麗君點頭？徐回應，不是等誰點頭，而是在找一個最適合、最能代表、也最優秀的，每一個都是最優秀的，大家不必煩惱，人選很多，「但不會是我」。

至於黨內、支持者憂心沈伯洋仇恨值過高，徐國勇表示，沒有什麼仇恨值高不高的問題，「仇恨值高」這種名詞沒有人會接受，鄭麗文仇恨值高不高？國民黨民調那麼低、人民的好感度那麼低，請問鄭麗文仇恨值高不高？她還想代表台灣跑去中國，不是讓台灣人更仇恨？

徐國勇指出，所以如果要用仇恨值來講，請國民黨先回答，鄭麗文的仇恨值高不高？她的好感度那麼低，連國民黨本身都有疑慮，沒有一個工商團體願意跟她去，連他們國民黨立委都不跟她去啊，她仇恨值高不高？仇恨值這是沒有意義的講法。

至於傳出蔡英文也在積極勸進鄭麗君？徐國勇表示，每個優秀的人才，都在徵詢他們的意見，之後會找個最適當的人，在最適當的時間、讓他華麗出場，「再次強調，不會是我」。

對於提名時機，徐國勇表示，其實如果看看以前，包括國民黨或民進黨，都是在六、七月才提名。這次已經提早兩、三個月了，所以其實沒有比較慢的問題，反而是比較快的問題。這次是很早就提，並沒有慢，跟以前比起來其實還是快的，預計很快地就會告訴大家。