川習會前國民黨杯葛軍購協商　陳冠廷：盼韓國瑜協商加速討論

▲立委陳冠廷出席軍購條例朝野協商。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

立院昨針對軍購特別條例排定黨團協商，國民黨團集體缺席，何時協商仍在未定之天。綠委陳冠廷今（10）日表示，國防特別條例黨團協商昨日因國民黨未派員出席再度受阻，國民黨更企圖以「排考察」拖延時程，質疑此舉是有計畫性地配合中共，在川習會前營造傷害台灣的架構。

陳冠廷指出，昨日召開的國防特別條例黨團協商，國民黨團全程缺席，協商因此無法取得共識。他表示，為促成協商順利進行，已兩度配合國民黨調整時間，並事先與國民黨中生代及新生代立委積極磋商，希望對方能不畏黨鞭傅崐萁及黨主席鄭麗文的壓力出席，但最終仍未見國民黨派員參與，令人遺憾。

陳冠廷表示，原本規劃於下週自行召集新一輪黨團協商，但國民黨團又計畫以「排考察」方式拖慢進程，顯示其有意阻擋議事推進。因此決定將後續協商交由立法院長韓國瑜主持，期盼透過院方層級加速整體進程，呼籲各黨應做好功課、進入實質討論，避免再出現「有結論、沒有討論」局面。

針對國民黨持續杯葛協商的動機，陳冠廷提出嚴正質疑。他指出，國民黨的拖延手段與近期國際局勢高度連動，包括國民黨主席鄭麗文赴中與中共中央總書記習近平會面等事件，研判國民黨是有計畫性地在川習會前製造不利台灣的氛圍。

陳冠廷警告，中共透過政治干擾營造台灣的負面印象，若此一架構成形，將對川習會中涉及台灣的討論造成傷害。他更直言質疑，國民黨所忠誠的對象究竟是自己的國家，還是對岸的國家。

陳冠廷強調，國防特別條例協商僅剩一個月時間，原本期望昨日協商能先就軍購部分凝聚共識，再由院方協商進入逐條審議，但這一節奏已遭打亂。他表示將全力在接下來數週內推進各方仍有爭議的條文，盡力控制可掌握的進度，確保國防特別條例不因政治杯葛而持續空轉。

