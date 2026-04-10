鄭習會登場！鄭麗文喊台海不讓外力介入　綠黨團：毛骨悚然的投降書

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（10日）與中共總書記習近平在北京人民大會堂東大廳會面。鄭麗文強調，台海將是兩岸中國人共同守護和平的象徵，習近平則表示，大陸和台灣同屬一個中國，國共兩黨要團結兩岸同胞，攜手共創祖國統一。對此，綠委范雲批評，鄭麗文主席在中國的人民大會堂上繳了一篇令人毛骨悚然的「投降書」，包含放棄國際盟友、通篇未提「中華民國」，反而不斷強調「兩岸中國人」，做為國民黨主席的鄭麗文，怎麼面對國民黨過去所有曾因反共而犧牲生命的前輩們？

范雲表示，第一、鄭麗文說兩岸「應該進一步建構具制度性與持續性的合作機制，使兩岸和平發展走向不可逆轉、從根本上消除所有衝突誘因」，大家都清楚，在中共的定義裡，九二共識，就是一國兩制。請問鄭主席，所謂的制度，就是中共的一國兩制嗎？

第二、鄭麗文說「希望在貴我兩黨奮鬥不懈努力之下，台灣海峽不再成為潛在衝突的焦點，更不會成為外力介入的棋盤」。范雲表示，什麼是外力？ 在北京語境中，就是在指美國與日本。做為台灣主要在野黨的黨主席，公開羞辱台灣的民主同盟國家，是在向世界宣告「台灣不需要國際支援」，切斷台灣最重要的安全防線嗎？

第三、范雲指出，鄭麗文通篇未提「中華民國」，反而不斷強調「兩岸中國人」、「炎黃子孫」、「中華民族偉大復興」。鄭主席的「投降書」，是在配合中國，把兩岸問題定位為中國內部問題，用「中華文明復興」這種虛無縹緲的詞彙，來掩蓋中共對台的侵略意圖，「鄭主席不僅僅是去遞了投降書，她還自貶尊嚴為中共政權擦脂抹粉」。

范雲指出，第四、⁠鄭麗文無視中共基層民眾的苦日子，居然能夠在全球媒體的注視下，說出「大陸發展在習總書記領導下，實踐完全脫貧、建成全面小康社會，成就非凡，持續騰飛，十五五的規劃剛剛開局，必將再上新台階，值得期待」。

范雲表示，中共滿坑滿谷的爛尾樓，多個省市發不出公務人員薪水，鄭麗文卻在大力稱讚中國在習近平領導下「完全脫貧」、「成就非凡」，可謂卑躬屈膝之極致，可恥啊！做為國民黨主席的鄭麗文，怎麼面對國民黨過去所有曾因反共而犧牲生命的前輩們？