暗酸柯文哲　徐國勇逛展買電器：「我家沒有傭人」但有這些電器

▲前台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市前市長柯文哲涉京華城案，一審遭判處有期徒刑17年。柯文哲出庭時強調，回家看到妻子陳佩琪跪在地上擦地板，更一度哽咽「我們家沒有傭人」。而民進黨祕書長徐國勇今（10日）出席電器展時暗酸，最好的電器就在台灣，母親節要到了，大家可以買電器回家，它就會幫你擦地板，「對不對？我家沒有傭人，但是我們家有這些電器，不要讓媽媽跪著擦地板」。

徐國勇表示，這個電器展他幾乎每年都來，想要買全世界最先進、最新、最好的電器，就在台灣。而且母親節要到了，孝敬媽媽、不要讓媽媽跪著擦地板。就很簡單買個電器，它自己就會擦地板了，「對不對？我家沒有傭人，但是我們家有這些電器」。

徐國勇指出，大家可以知道這是多棒的地方。讓媽媽輕鬆一點，包括洗衣機，這些相關的通通可以讓媽媽很輕鬆，還有這些掃地機器人，讓媽媽輕鬆一點，不要讓媽媽跪著擦地板。

徐國勇表示，現在的電器都非常省電，如果家裡電器還是舊型的，也勸大家趕快把它換掉。換掉以後可能會覺得花了一筆錢。但省下的電費，可能兩年後就把錢賺回來了。

徐國勇指出，自己每次來電器展都買一樣回家。所以家裡的電器一直在換新，都很省電。媽媽也很高興，不必跪著擦地板。

