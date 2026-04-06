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南韓26艘船隻滯留荷莫茲海峽　傳李在明擬向伊朗提供「人道救援」

▲▼南韓總統李在明。（圖／達志影像）

▲外傳南韓總統李在明考慮向伊朗提供「人道救援」，換取南韓船隻通過荷莫茲海峽。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近期有媒體報導指出，南韓總統李在明考慮以「向伊朗提供人道援助」換取卡在荷莫茲海峽的南韓船隻通行。對此，南韓青瓦台今（6）日正式駁斥此說法，強調政府從未討論過將向伊朗提供人道援助與船隻通行掛鉤，認為相關報導與事實不符。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《News1》，南韓青瓦台表示，針對中東地區人道救援等檢討，僅是為了改善當地人道情況，並非為了解決船隻通行問題。南韓政府重申，依照國際法規範，荷莫茲海峽內所有船隻應享有自由航行與安全保障，強調全球能源供應恢復正常的重要性。

青瓦台同時指出，南韓正與相關國家保持溝通與合作，以多邊框架合作確保航行安全。

南韓外交部指出，近期日本（2艘）與法國（1艘）等外國商船與油輪已陸續順利通過荷莫茲海峽，但南韓仍有26艘船隻、船員約180人受困海峽一個多月、無法通行。

▲▼貨輪航行於阿拉伯灣（Arabian Gulf），正往荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）前進。（圖／達志影像／美聯社）

▲貨輪航行於阿拉伯灣，正往荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）前進。（圖／達志影像／美聯社）

南韓進步派大報《韓民族新聞》6日引述出席會議官員說法，李在明曾於上週主持青瓦台秘密特別對策會議時，針對南韓滯留船隻表達關切，並指示考慮透過向伊朗提供人道援助，以求和德黑蘭當局換取通行權。對此，南韓政府聲稱，並未針對船隻通行海峽問題與伊朗個別接觸。

不過，《韓民族新聞》卻有透露，其實南韓政府曾試圖與伊朗接洽，談論船隻通行問題，只不過伊朗「面有難色」，以南韓向阿拉伯聯合大公國（UAE）等中東國家輸出武器（防空飛彈天弓2型）為由，談判過程並不順利。

南韓青瓦台則強調，政府立場是以多邊協商與國際規範保障船隻安全，並未進行任何與人道援助掛鉤的討論或指示。

《紐西斯通訊社》分析，南韓政府面對荷莫茲海峽航運受阻問題，維持其審慎態度，並優先透過國際合作與外交管道尋求解決方案，而非單方面與伊朗協商或以援助作為交換，而政府的重點仍在確保航行自由與能源供應穩定，維護國際航運秩序。

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