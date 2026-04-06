美伊擬停火45天　調停方警告伊朗：避免國家大規模被毀的最後機會

▲圖為美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

Axios引述4名了解談判進度的消息人士報導，美國、伊朗及調停者目前正在討論一項可能為期45天的停火協議條款，這項協議最終可能促成戰爭的永久結束。

兩階段協議 擬停火45天

據傳現階段正在討論的協議分為兩階段，第一階段為暫定45天的停火期，並在此期間針對永久終戰進行談判，若談判需要更多時間，停火期限可以延長，第二階段則會是達成終戰協議。針對相關消息，白宮拒絕置評。

消息人士透露，相關談判工作是經巴基斯坦、埃及、土耳其調停方，並透過川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）之間的簡訊往來進行。美國官員透露，川普政府在最近幾天給了伊朗幾項提案，但伊朗到目前為止尚未接受。

調停方認為，要完全重新開放荷莫茲海峽，以及解決伊朗高濃縮鈾的問題，無論是將其移出伊朗還是進行稀釋，還須留到最終協議來處理。消息人士指出，這兩個問題是伊朗在談判中主要籌碼，伊朗不會同意僅為了45天的停火就完全放棄這些籌碼。

▲荷莫茲海峽以及濃縮鈾這兩個問題是伊朗在談判中主要籌碼。（圖／路透）

調停方目前正研究伊朗可採取哪些部分措施來建立信任，同時研擬相關措施，以便川普政府能夠向伊朗提供保證，確保此次停火並非暫時性安排，且戰事不會重啟。

伊朗官員已明確向調解方表示，並不想陷入像加薩或黎巴嫩那樣的情況，即表面上有停火協議，但美國和以色列隨時想打就打。調停者也正致力於讓美國採取其他建立信任的措施，滿足伊朗部分要求。

調停方高度擔憂，若伊朗針對美以襲擊其能源設施而發動報復，對波斯灣國家的石油和水資源設施將造成破壞。調停者已告知伊朗，如今已沒有時間再玩弄談判手段，強調接下來的48小時是他們達成協議、避免國家遭受大規模破壞的最後機會。

不過在公開場合上，伊朗仍採取極硬派立場，拒絕任何讓步。伊朗革命衛隊5日表示，荷莫茲海峽永遠不會恢復到戰前狀態，特別是對美國和以色列而言。